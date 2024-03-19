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Олимпиада-2024 в Париже ,  
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Бах ответил на вопрос о возможном бойкоте Россией Олимпиады

Бах: спортсмены не могут нести ответственность за действия своих правительств
Сюжет
Олимпиада-2024 в Париже
Глава МОК заявил, что атлеты не могут нести ответственность за действия своих правительств, а бойкот никогда не может быть хорошей новостью
Томас Бах
Томас Бах (Фото: Aurelien Meunier / Getty Images)

Спортсмены не должны нести ответственность за действие своих правительств, а бойкот Олимпиады никогда не станет хорошим решением, заявил глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах в интервью Le Monde.

Баху задали вопрос, считает ли он, что бойкот Россией Олимпийских игр стал бы хорошей новостью и облегчил бы ему работу. «Бойкот никогда не бывает хорошей новостью. Наша позиция и принципы в этом отношении ясны. Мы, и я сам лично, являемся сторонниками жесткой линии, когда дело доходит до наказания тех, кто нарушил Олимпийскую хартию. Но я столь же непреклонен, когда речь идет о защите тех, кто не нарушил хартию», — сказал Бах.

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Спорт
Томас Бах

По словам Баха, не может быть никакой коллективной вины. Спортсмены не могут нести ответственность за действия своего правительства. Если они поддержат эти действия, то попадают под санкции. Если они этого не делают, то они должны пользоваться своими правами, и это принцип, которым мы руководствуемся», — добавил глава МОК.

МОК 8 декабря сообщил о допуске российских атлетов до Игр-2024 в Париже в нейтральном статусе и при выполнении ряда критериев: спортсмены не должны быть замечены в поддержке российской военной операции, а также не должны иметь связи с силовыми ведомствами. Пока точно неизвестно, сколько российских спортсменов смогут принять участие в Олимпиаде в Париже.

Помощник президента России Игорь Левитин ранее говорил, что Владимир Путин поручил Министерству спорта и Олимпийскому комитету России (ОКР) разработать предложения по участию спортсменов в Олимпиаде 2024 года. Против бойкота высказывался глава Минспорта Олег Матыцин, глава ОКР Станислав Поздняков заявлял, что единицы российских спортсменов согласятся выступить в Париже на условиях МОК.

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Иван Витченко Иван Витченко
Международный олимпийский комитет (МОК) Олимпиада-2024 Томас Бах Россия
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