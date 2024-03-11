Лыжник Большунов заболел перед чемпионатом России

Тренер Бородавко: Большунов простыл и не тренируется четыре дня

Чемпионат России начнется 16 марта. Тренер Юрий Бородавко сообщил, что Александр Большунов из-за боли в горле не тренируется четыре дня

Александр Большунов (Фото: Михаил Синицын / ТАСС)

Трехкратный олимпийский чемпион в лыжных гонках Александр Большунов не тренировался последние четыре дня из-за простуды, сообщил «Матч ТВ» старший тренер сборной Юрий Бородавко.

«Он [Большунов] простыл, у него болит горло. Будем надеяться, что к началу чемпионата он выздоровеет», — сказал он.

Чемпионат России пройдет в Архангельской области 16–24 марта.

Тренер отметил, что остальные лыжники его группы здоровы и тренируются.

Большунов в этом сезоне выиграл все личные гонки, в которых участвовал. Без золота он остался только в эстафете на Спартакиаде сильнейших, где сборная Архангельской области стала седьмой.

Российские лыжники отстранены от соревнований под эгидой международной федерации (FIS).