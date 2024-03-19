Большунов связал с болезнью первое в сезоне поражение в личной гонке

Трехкратный олимпийский чемпион перед национальным чемпионатом перенес простуду, из-за которой не тренировался несколько дней. По словам лыжника, хоть и уже прошло две недели, но полностью он еще не выздоровел

Александр Большунов (Фото: Михаил Синицын / ТАСС)

Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов считает, что на его поражение в гонке на 10 км классическим стилем на чемпионате России могла повлиять перенесенная перед турниром болезнь. Об этом лыжник заявил в эфире «Матч ТВ».

Большунов занял девятое место, его победная серия в личных гонках в нынешнем сезоне остановилась на 23 стартах. Перед турниром он перенес простуду из-за которой не тренировался несколько дней. Тем не менее Большунов выиграл на чемпионате России спринт и скиатлон.

«Возможно, сказалась болезнь. Все‑таки так бесследно ничего не проходит. Хоть и прошло две недели, я полностью не выздоровел. Даже сегодня, когда бежал последний круг, ухо начало неправильно работать. Было понятно, что ловить нечего», — сказал Большунов.

20 марта на чемпионате России будут разыграны медали в командном спринте. Большунов не исключил, что пропустит следующий старт.

Российские лыжники отстранены от соревнований под эгидой международной федерации (FIS).