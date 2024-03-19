Спасатели нашли тело пропавшего в Красноярске 20-летнего баскетболиста

Антон Петухов, чемпион Единой молодежной лиги ВТБ в составе ЦСКА, ушел из дома ночью 30 декабря и не вернулся. Полиция установила, что он упал в Енисей с моста на остров Татышев, его тело обнаружили спустя несколько месяцев поиска

Антон Петухов (Фото: bcbarnaul.ru)

Спасатели обнаружили в Емельяновском районе Красноярского края тело пропавшего баскетболиста «Барнаула» Антона Петухова. Об этом «Матч ТВ» сообщили в пресс‑службе организации «Поиск пропавших детей» им. Оксаны Василишиной, которая занималась поиском спортсмена.

Специалисты «КГКУ Спасатель» сегодня утром обнаружили тело в районе села Частоостровское в Емельяновском районе. В полиции подтвердили, что это тело Антона Петухова, рассказали в организации.

20-летний Петухов пропал в Красноярске в ночь с 30 на 31 декабря. Позднее стало известно, что он упал в реку Енисей с Октябрьского моста. По камерам видеонаблюдения полицейские установили, что баскетболист направился на остров Татышев, который находится в черте города. Спортсмен не вышел на правый берег и не вернулся обратно.

«Барнаул» выступает в Суперлиге (второй по силе дивизион российского баскетбола).

Петухов — воспитанник красноярского «Енисея» и московского ЦСКА. В период с 2020 по 2023 год он стал чемпионом Единой молодежной лиги ВТБ (2021) и чемпионом первенства ДЮБЛ (2021) в составе армейского клуба. В «Барнаул» баскетболист перешел прошлым летом.