Спасатели нашли тело пропавшего в Красноярске 20-летнего баскетболиста
Спасатели обнаружили в Емельяновском районе Красноярского края тело пропавшего баскетболиста «Барнаула» Антона Петухова. Об этом «Матч ТВ» сообщили в пресс‑службе организации «Поиск пропавших детей» им. Оксаны Василишиной, которая занималась поиском спортсмена.
Специалисты «КГКУ Спасатель» сегодня утром обнаружили тело в районе села Частоостровское в Емельяновском районе. В полиции подтвердили, что это тело Антона Петухова, рассказали в организации.
20-летний Петухов пропал в Красноярске в ночь с 30 на 31 декабря. Позднее стало известно, что он упал в реку Енисей с Октябрьского моста. По камерам видеонаблюдения полицейские установили, что баскетболист направился на остров Татышев, который находится в черте города. Спортсмен не вышел на правый берег и не вернулся обратно.
«Барнаул» выступает в Суперлиге (второй по силе дивизион российского баскетбола).
Петухов — воспитанник красноярского «Енисея» и московского ЦСКА. В период с 2020 по 2023 год он стал чемпионом Единой молодежной лиги ВТБ (2021) и чемпионом первенства ДЮБЛ (2021) в составе армейского клуба. В «Барнаул» баскетболист перешел прошлым летом.
Кто первым поздравил Путина с победой на выборах. Список лидеров стран
В каких регионах больше всего жителей платят «налог на богатых». Инфографика
ЦБ проведет заседание 22 марта. Что будет с ключевой ставкой
На Масленицу сожгли 22-метровую скульптуру «Черная гора». Видео
Нефть марки Brent дорожает четыре месяцы подряд. Почему так происходит
У российских дилеров появились кроссоверы новой марки Denza. Фото и цены
В Хамовниках нашли 400 артефактов XVIII–XIX веков. Фото
Издательство АСТ выпустит роман Драйзера, который никогда не выходил на русском
Как голосовали на выборах в посольствах и консульствах за границей. Видео
НАТО начало строить крупнейшую военную базу в Европе
Организацию католиков из «Кода да Винчи» обвинили в «современном рабстве»
Здание британского парламента оказалось под угрозой из-за полчищ крыс и «атмосферы разложения»
Акции «Тинькофф» упали на 6% после «переезда» с Кипра. Что будет дальше?
«Газпром» — главная интрига дивидендного сезона. Чего ждать инвесторам?