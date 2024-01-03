Пропал чемпион России по баскетболу среди молодежи

20-летний Антон Петухов не выходит на связь, о его местоположении неизвестно

Антон Петухов (Фото: БК Барнаул)

Баскетболист Антон Петухов пропал в Красноярске в ночь с 30 на 31 декабря, об этом сообщает пресс-служба клуба «Барнаул», за который выступает спортсмен.

20-летний баскетболист не выходит на связь, о его местоположении неизвестно.

Уточняется, что спортсмен среднего телосложения, ростом 205 см, с темно-русыми волосами, карими глазами. На его правой щеке родинка, а на левом предплечье черная татуировка с изображением Джокера.

Петухов — воспитанник красноярского «Енисея» и московского ЦСКА. Особых успехов он добился, выступая за столичный суперклуб. В период с 2020 по 2023 год он стал чемпионом Единой молодежной лиги ВТБ (2021) и чемпионом первенства ДЮБЛ (2021).

Летом прошлого года он и тренер дубля красно-синих Александр Герасимов перешли в «Барнаул». В нынешнем сезоне Суперлиги форвард провел шесть матчей.