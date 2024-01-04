 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Приморье
Кавказ
Мурманск
Карелия
Спорт ,  
0 

Пропавший в Красноярске 20-летний баскетболист упал в реку с моста

Полиция: пропавший баскетболист «Барнаула» Петухов упал в реку в Красноярске
Антон Петухов ушел из дома ночью 30 декабря и не вернулся. Полиция установила, что он упал в Енисей с моста на остров Татышев. Акваторию реки исследовали с помощью спецоборудования
Антон Петухов
Антон Петухов (Фото: Официальный сайт ПБК ЦСКА)

Баскетболист «Барнаула» Антон Петухов, пропавший в Красноярске, упал в реку Енисей с Октябрьского моста, сообщается в телеграм-канале краевого управления МВД.

Отец баскетболиста обратился в полицию вечером 30 декабря и сообщил, что Петухов ушел из дома ночью и не вернулся.

По камерам видеонаблюдения полицейские установили, что баскетболист направился на остров Татышев, который находится в черте города. Спортсмен не вышел на правый берег и не вернулся обратно.

Октябрьский мост в Красноярске
(Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС)

«К поискам были подключены волонтеры и спасатели, которые с помощью специального оборудования исследовали акваторию реки Енисей», — говорится в сообщении.

Пропал чемпион России по баскетболу среди молодежи
Спорт
Антон Петухов

«Барнаул» выступает в суперлиге (второй по силе дивизион российского баскетбола).

Петухов перешел в Барнаул летом прошлого года, до этого с 2020 года играл в составе ЦСКА, побеждал в Единой молодежной лиге ВТБ (2021) и является чемпионом Детско-юношеской баскетбольной лиги (2021).

Авторы
Теги
Анна Сатдинова
Баскетбол Красноярск Енисей
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 30 декабря 2023
EUR ЦБ: 99,19 (-1,36) Инвестиции, 29 дек 2023, 17:23 Курс доллара на 30 декабря 2023
USD ЦБ: 89,69 (-0,62) Инвестиции, 29 дек 2023, 17:23
Развожаев сообщил об отражении атаки на Севастополь Политика, 17:27
Польские протестующие заблокировали четвертый КПП у границы с Украиной Политика, 17:26
Пропавший в Красноярске 20-летний баскетболист упал в реку с моста Спорт, 17:03
В Белгороде школьникам и студентам продлили каникулы из-за обстрелов Общество, 16:53
Умер бывший тренер «Балтики» и сборной Украины Леонид Ткаченко Спорт, 16:47
Минобороны сообщило о перехвате трех снарядов HIMARS и 37 сбитых БПЛА Политика, 16:39
Microsoft впервые за 30 лет добавит на клавиатуру новую важную клавишу Технологии и медиа, 16:34
Подарите себе «Весь РБК Pro»
Сейчас со скидкой до 45%
Купить со скидкой
Российский шахматист заявил, что не обиделся на отказ поляка пожать руку Спорт, 16:29
Рублев вышел в четвертьфинал турнира в Гонконге Спорт, 16:23
МИД Индии опроверг отправку артиллерийских снарядов на Украину Политика, 15:58
Chess.com наказал российского шахматиста после конфликта с поляком на ЧМ Спорт, 15:33
Лукашенко назначил нового министра экономики и запретил ему врать Политика, 15:13
Главный спортивный ретейлер Британии вслед за Nike пожаловался на спрос Спорт, 15:11
10 сериалов зимы. «Иные», «Настоящий детектив», «Медиатор 3» и другие Life, 15:00