Пропавший в Красноярске 20-летний баскетболист упал в реку с моста

Антон Петухов ушел из дома ночью 30 декабря и не вернулся. Полиция установила, что он упал в Енисей с моста на остров Татышев. Акваторию реки исследовали с помощью спецоборудования

Антон Петухов (Фото: Официальный сайт ПБК ЦСКА)

Баскетболист «Барнаула» Антон Петухов, пропавший в Красноярске, упал в реку Енисей с Октябрьского моста, сообщается в телеграм-канале краевого управления МВД.

Отец баскетболиста обратился в полицию вечером 30 декабря и сообщил, что Петухов ушел из дома ночью и не вернулся.

По камерам видеонаблюдения полицейские установили, что баскетболист направился на остров Татышев, который находится в черте города. Спортсмен не вышел на правый берег и не вернулся обратно.

Октябрьский мост в Красноярске (Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС)

«К поискам были подключены волонтеры и спасатели, которые с помощью специального оборудования исследовали акваторию реки Енисей», — говорится в сообщении.

«Барнаул» выступает в суперлиге (второй по силе дивизион российского баскетбола).

Петухов перешел в Барнаул летом прошлого года, до этого с 2020 года играл в составе ЦСКА, побеждал в Единой молодежной лиге ВТБ (2021) и является чемпионом Детско-юношеской баскетбольной лиги (2021).