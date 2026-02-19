Филиппов заявил, что хочет вписать свое имя в историю, как Клебо

Ранее Филиппов выиграл серебряную медаль в ски-альпинизме на Олимпийских играх в Италии

Никита Филиппов (Фото: Christian Petersen / Getty Images)

Серебряный призер Игр в Италии российский ски-альпинист Никита Филиппов хочет вписать свое имя в историю, как десятикратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам норвежец Йоханнес Клебо, приводит слова россиянина ТАСС.

«Может, будет больше дисциплин. Хочется, как Клебо, вносить свое имя в историю и зарабатывать как можно больше олимпийских медалей в коллекцию. Может, после Олимпиады нас начнут допускать к эстафете, и мы там будем сиять», — сказал Филиппов.

Спортсмен также добавил, что ему «сложно видеть, что ребята из разных стран могут носить экипировку в национальных цветах», но он надеется, что в скором времени «все будет, как раньше», и российские спортсмены смогут участвовать с национальной символикой.

Ранее на Олимпиаде-2026 норвежец Клебо стал десятикратным олимпийским чемпионом, он является рекордсменом по количеству золотых медалей на зимних Играх.

23-летний Филиппов первым из россиян завоевал медаль на Олимпийских играх в Италии.

Всего в Играх-2026 принимают участие 13 российских спортсменов в нейтральном статусе. Позднее 19 февраля российская фигуристка Аделия Петросян представит произвольную программу.