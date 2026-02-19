 Перейти к основному контенту
Олимпиада-2026⁠,
0

Филиппов заявил, что хочет вписать свое имя в историю, как Клебо

Сюжет
Олимпиада-2026
Ранее Филиппов выиграл серебряную медаль в ски-альпинизме на Олимпийских играх в Италии
Никита Филиппов&nbsp;
Никита Филиппов  (Фото: Christian Petersen / Getty Images)

Серебряный призер Игр в Италии российский ски-альпинист Никита Филиппов хочет вписать свое имя в историю, как десятикратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам норвежец Йоханнес Клебо, приводит слова россиянина ТАСС.

«Может, будет больше дисциплин. Хочется, как Клебо, вносить свое имя в историю и зарабатывать как можно больше олимпийских медалей в коллекцию. Может, после Олимпиады нас начнут допускать к эстафете, и мы там будем сиять», — сказал Филиппов.

Спортсмен также добавил, что ему «сложно видеть, что ребята из разных стран могут носить экипировку в национальных цветах», но он надеется, что в скором времени «все будет, как раньше», и российские спортсмены смогут участвовать с национальной символикой.

Ранее на Олимпиаде-2026 норвежец Клебо стал десятикратным олимпийским чемпионом, он является рекордсменом по количеству золотых медалей на зимних Играх.

23-летний Филиппов первым из россиян завоевал медаль на Олимпийских играх в Италии.

Принес России первую медаль Олимпиады-2026. Главное о Никите Филиппове
Спорт
Никита Филиппов

Всего в Играх-2026 принимают участие 13 российских спортсменов в нейтральном статусе. Позднее 19 февраля российская фигуристка Аделия Петросян представит произвольную программу.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Авторы
Теги
Персоны
Рената Утяева
Никита Филиппов ски-альпинизм Олимпиада-2026 россияне на Олимпиаде-2026
Никита Филиппов фото
Никита Филиппов
спортсмен
22 ноября 2002 года
