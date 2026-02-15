Клебо взял рекордное девятое золото зимней Олимпиады
Сборная Норвегии победила в мужской лыжной эстафете 4х7,5 км на Олимпиаде в Италии.
За норвежскую команду выступали Йоханнес Клебо, Эмиль Иверсен, Мартин Нюэнгет и Эйнар Хедегарт. Они показали время 1 час 4 минуты 24,5 секунды.
Второе место заняли французы (отставание — 22,2 секунды), третье — итальянцы (+47,9).
Клебо выиграл четвертое золото на этой Олимпиаде и девятое за карьеру. Девять золотых наград — это рекорд для зимних Игр.
Ранее в Италии Клебо победил в спринте, скиатлоне и раздельной гонке на 10 км свободным стилем.
По восемь золотых медалей на зимних Олимпиадах брали норвежские лыжники Марит Бьёрген и Бьёрн Дели, а также норвежский биатлонист Уле-Эйнар Бьёрндален.
В 2022 году мужскую эстафету на Олимпиаде выиграли российские лыжники Александр Большунов, Алексей Червоткин, Денис Спицов и Сергей Устюгов.
На Игры в Италии из российских лыжников допустили только Савелия Коростелева и Дарью Непряеву.
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
Морской экспорт российской нефти в Китай в январе стал рекордным
Внешний долг России впервые за 20 лет превысил $60 млрд
США обсудят с Венгрией и Словакией отказ от российского газа
The Economist узнал, что США задумались об отправке топлива на Кубу
ВЦИОМ перед 14 февраля составил индекс любвеобильности россиян
Google предупредила Европу о «конкурентном парадоксе»