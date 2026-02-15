Клебо взял рекордное девятое золото зимней Олимпиады

Клебо взял рекордное девятое золото Олимпиады, победив с норвежцами в эстафете

Норвежцы выиграли мужскую эстафету. Клебо взял четвертое золото на Играх в Италии и девятое в карьере

Йоханнес Клебо (Фото: Alex Pantling / Getty Images)

Сборная Норвегии победила в мужской лыжной эстафете 4х7,5 км на Олимпиаде в Италии.

За норвежскую команду выступали Йоханнес Клебо, Эмиль Иверсен, Мартин Нюэнгет и Эйнар Хедегарт. Они показали время 1 час 4 минуты 24,5 секунды.

Второе место заняли французы (отставание — 22,2 секунды), третье — итальянцы (+47,9).

Клебо выиграл четвертое золото на этой Олимпиаде и девятое за карьеру. Девять золотых наград — это рекорд для зимних Игр.

Ранее в Италии Клебо победил в спринте, скиатлоне и раздельной гонке на 10 км свободным стилем.

По восемь золотых медалей на зимних Олимпиадах брали норвежские лыжники Марит Бьёрген и Бьёрн Дели, а также норвежский биатлонист Уле-Эйнар Бьёрндален.

В 2022 году мужскую эстафету на Олимпиаде выиграли российские лыжники Александр Большунов, Алексей Червоткин, Денис Спицов и Сергей Устюгов.

На Игры в Италии из российских лыжников допустили только Савелия Коростелева и Дарью Непряеву.