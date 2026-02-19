Филиппов получит звание заслуженного мастера спорта после серебра ОИ-2026

«Это наша первая и оттого особенно ценная награда в главном турнире планеты», — заявил Михаил Дегтярев о серебре ски-альпиниста Никиты Филиппова на Играх в Италии

Никита Филиппов (Фото: Alexis Boichard / Agence Zoom / Getty Images)

Министр спорта России Михаил Дегтярев сообщил, что ски-альпинисту Никите Филиппову, завоевавшему серебряную медаль на Олимпийских играх в Италии, будет присвоено звание заслуженного мастера спорта России. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

23-летний Филиппов занял второе место в спринтерской гонке, принеся России первую награду на Олимпиаде-2026. В финале он показал результат 2 минуты 35,55 секунды, уступив только испанцу Ориолю Кардоне Колю (2.34,03).

«Поздравляю 23-кратного чемпиона России по ски-альпинизму Никиту Филиппова с серебряной медалью зимних Олимпийских игр 2026 года, а также новым спортивным званием — заслуженного мастера спорта России. Это наша первая и оттого особенно ценная награда в главном турнире планеты», — заявил министр спорта.

Дегтярев высоко оценил выступление спортсмена: «Никита показал высокий класс и выдержку. Несмотря на первоначальное отставание от лидеров гонки, он круто прибавил в середине и вырвал серебро, уступив только абсолютному лидеру сезона испанцу Ориолю Кардоне Колю».

Ски-альпинизм впервые представлен в программе Олимпийских игр, и Филиппов, как подчеркнул министр, «вошел в историю не только как призер, но и один из первых олимпийцев в этом виде спорта». Россиянин является единственным представителем страны, кто смог отобраться на Олимпиаду в этой дисциплине.

21 февраля Филиппову предстоит выступить в смешанной эстафете, где он сможет побороться за вторую награду на Играх.