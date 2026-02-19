Первый российский спортсмен взял медаль на Олимпиаде-2026

Никита Филиппов стал вторым в спринте, уступив испанцу Ориолю Кардоне Колю

Никита Филиппов (Фото: Christian Petersen / Getty Images)

Российский ски-альпинист Никита Филиппов завоевал серебро в спринтерской гонке на Олимпийских играх 2026 года. Соревнования прошли в сильный снегопад в Бормио.

В финале 23-летний россиянин показал результат 2 минуты 35,5 секунды.

Победил испанец Ориоль Кардона Коль (2.34,03), третьим стал француз Тибо Ансельме (2.36,34).

Филиппов первым из российских спортсменов, выступающих в нейтральном статусе, завоевал медаль на Играх-2026.

В женском спринте победу одержала Марианна Фаттон из Швейцарии.

Ски-альпинизм дебютирует в программе Игр в 2026 году. Вид спорта включает подъем в гору на лыжах, скоростной спуск по неподготовленному склону и преодоление сложных участков с использованием навыков альпинизма.

Филиппов является единственным представителем России, кто отобрался на Олимпиаду в этом виде спорта.

В январе россиянин завоевал бронзовые медали на этапах Кубка мира во Франции и Испании в спринте, эти награды стали для него первыми на соревнованиях подобного уровня. На чемпионате мира 2025 года Филиппов в спринте был 25-м.