Первый российский спортсмен взял медаль на Олимпиаде-2026
Российский ски-альпинист Никита Филиппов завоевал серебро в спринтерской гонке на Олимпийских играх 2026 года. Соревнования прошли в сильный снегопад в Бормио.
В финале 23-летний россиянин показал результат 2 минуты 35,5 секунды.
Победил испанец Ориоль Кардона Коль (2.34,03), третьим стал француз Тибо Ансельме (2.36,34).
Филиппов первым из российских спортсменов, выступающих в нейтральном статусе, завоевал медаль на Играх-2026.
В женском спринте победу одержала Марианна Фаттон из Швейцарии.
Ски-альпинизм дебютирует в программе Игр в 2026 году. Вид спорта включает подъем в гору на лыжах, скоростной спуск по неподготовленному склону и преодоление сложных участков с использованием навыков альпинизма.
Филиппов является единственным представителем России, кто отобрался на Олимпиаду в этом виде спорта.
В январе россиянин завоевал бронзовые медали на этапах Кубка мира во Франции и Испании в спринте, эти награды стали для него первыми на соревнованиях подобного уровня. На чемпионате мира 2025 года Филиппов в спринте был 25-м.
