Филиппов заявил, что после серебра на Олимпиаде хочет съесть тирамису

Российский ски-альпинист отметил, что испанец Ориоль Кардона Коль сегодня заслужил победу, но пообещал на следующих Играх взять свое золото

Никита Филиппов (Фото: Christian Petersen / Getty Images)

Российский ски-альпинист Никита Филиппов после завоевания серебра на Олимпиаде в Италии пообещал победить на следующих Играх, а сейчас он хочет съесть чего-нибудь сладкого. Об этом он заявил Okko.

Филиппов в финале в спринте на Олимпиаде уступил только испанцу Ориолю Кардоне Колю.

«Очень хорошие результаты. Конечно, Ориоль заслужил победу, был сильнее меня сегодня. Но ничего, до следующей Олимпиады я его подкараулю. Все нормально будет, и возьму тоже свое золото», — сказал Филиппов.

По словам российского спортсмена, теперь он будет «кайфовать, отдыхать и просто праздновать». «Все, что я себе обещал до Олимпиады, я сейчас буду исполнять. Например, тирамису. Я очень долго все сладенькое не ел, держал вес. Я своим мышцам пообещал и массажик, и душ теплый, и все, что они вообще захотят», — добавил Филиппов.

23-летний Филиппов первым из россиян завоевал медаль на Олимпийских играх в Италии.