Футбол Лига Европы УЕФА Лилль Црвена Звезда 1 1,62 x 4 2 5,4 Футбол Лига Европы УЕФА Селтик Штутгарт 1 3,65 x 3,8 2 1,95 Футбол Лига Европы УЕФА ПАОК Сельта 1 2,55 x 3,15 2 2,85 Футбол Лига конференций УЕФА Ноа АЗ Алкмар 1 3,8 x 3,85 2 1,88 Хоккей ОИ-2026. Милан и Кортина-д’Ампеццо. Мужчины США Словакия 1 1,25 x 6,9 2 9 Хоккей ОИ-2026. Милан и Кортина-д’Ампеццо. Мужчины Канада Финляндия 1 1,4 x 5,4 2 6,3 Единоборства MMA. UFC Fight Night 267. Хьюстон. Главный бой вечера. Средний вес. 5 раундов Шон Стрикленд Энтони Эрнандес 1 3,2 x 60 2 1,37 Единоборства MMA. UFC Fight Night 267. Хьюстон Сергей Спивак Анте Делия 1 2,25 x 53 2 1,68 Единоборства MMA. UFC Fight Night 267. Хьюстон Джефф Нил Урош Медич 1 1,44 x 58 2 2,88 Единоборства MMA. UFC Fight Night 267. Хьюстон Дэн Иге Мелкизаэл Коста 1 2,88 x 57 2 1,44 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Марио Барриос Райан Гарсия 1 3,25 x 20,5 2 1,38
Олимпиада-2026⁠,
0

Филиппов заявил, что после серебра на Олимпиаде хочет съесть тирамису

Сюжет
Олимпиада-2026
Российский ски-альпинист отметил, что испанец Ориоль Кардона Коль сегодня заслужил победу, но пообещал на следующих Играх взять свое золото
Никита Филиппов
Никита Филиппов (Фото: Christian Petersen / Getty Images)

Российский ски-альпинист Никита Филиппов после завоевания серебра на Олимпиаде в Италии пообещал победить на следующих Играх, а сейчас он хочет съесть чего-нибудь сладкого. Об этом он заявил Okko.

Филиппов в финале в спринте на Олимпиаде уступил только испанцу Ориолю Кардоне Колю.

«Очень хорошие результаты. Конечно, Ориоль заслужил победу, был сильнее меня сегодня. Но ничего, до следующей Олимпиады я его подкараулю. Все нормально будет, и возьму тоже свое золото», — сказал Филиппов.

Принес России первую медаль Олимпиады-2026. Главное о Никите Филиппове
Спорт
Никита Филиппов

По словам российского спортсмена, теперь он будет «кайфовать, отдыхать и просто праздновать». «Все, что я себе обещал до Олимпиады, я сейчас буду исполнять. Например, тирамису. Я очень долго все сладенькое не ел, держал вес. Я своим мышцам пообещал и массажик, и душ теплый, и все, что они вообще захотят», — добавил Филиппов.

23-летний Филиппов первым из россиян завоевал медаль на Олимпийских играх в Италии.

Авторы
Теги
Персоны
Иван Витченко Иван Витченко
ски-альпинизм Никита Филиппов Олимпиада-2026
Никита Филиппов фото
Никита Филиппов
спортсмен
22 ноября 2002 года
