Олимпиада-2026⁠,
0

России спрогнозировали медаль. Чего ждать от россиян в 14-й день Игр

Два россиянина выступят в 14-й день на Олимпиаде
Сюжет
Олимпиада-2026
В 14-й день Олимпиады выступят двое россиян — ски-альпинист Никита Филиппов и фигуристка Аделии Петросян. Каковы шансы для России завоевать первые медали — в материале «РБК Спорт»

Расписание россиян на Олимпиаде 19 февраля

  • 12:30. Ски-альпинизм. Никита Филиппов (спринт, начало квалификации)
  • 21:00. Фигурное катание. Аделия Петросян (произвольная программа)

Завоюет ли Россия медаль в дебютном олимпийском виде

В 14-й день Олимпиады выступят два россиянина. И оба имеют реальные шансы на медали.

Первым на старт выйдет Никита Филиппов, который выступит в дебютном для Олимпиаде виде — ски-альпинизме. Соревнования у мужчин начнутся в 12:30 мск и пройдут в Бормио.

Филиппов первым из россиян получил приглашение на Олимпиаду — задолго до старта сезона. Он является одним из претендентов на медали. На этапах нынешнего Кубка мира дважды финишировал в тройке, во второй раз — в заключительной гонке перед Олимпиадой.

У букмекеров 23-летний россиянин идет седьмым в списке претендентов на золото. При этом явного фаворита нет. Даже на главного фаворита испанца Ориола Кардону Колла из Испании. Коэффициент на него достигает почти 4. Столь высокие ставки не давали даже на топ-3 претендентов на золото в женском фигурном катании, где тоже нет явного фаворита. Ожидается, что главная борьба развернется между Коллом и французом Тибо Ансельме (4.60). Коэффициент на Филиппова превышает 10.

При этом американский журнал Sports Illustrated спрогнозировал бронзу Филиппова. По прогнозу, победит Тибо Ансельме, вторым финиширует Ориола Кардоне Колл (Испания). Однако на этой Олимпиаде прогнозы Sports Illustrated сбываются редко.

Каковы шансы на медаль у российской фигуристки Петросян

В 21:00 стартует произвольная программа у фигуристок. Аделия Петросян - главная российская надежда на медаль. Она выйдет на лед в последней группе — под 20-м номером.

Короткую программу 18-летняя россиянка откатала почти идеально, оставив лишь небольшие вопросы у судей. Она не стала рисковать, отказавшись от тройного акселя. Исполнила двойной аксель, тройной лутц, а также каскад тройной флип плюс тройной тулуп. Она получила 72,89 балла и в итоге стала пятой.

Разброс баллов у Петросян велик — 5,63 балла. К примеру, американский судья Кевин Розенштайн поставил россиянку на 11-е место в короткой программе, дав ей рекордно низкие баллы — 67,26. Также оценки заметно ниже итоговой поставили судьи из Японии (70,07 / 6-е место) и Австрии (71,19 балла / 8-е).

Заслуженный тренер России Александр Жулин заявил «РБК Спорт», что Петросян заметно занизили оценку. «Насчет баллов, считаю, что можно было и выше ставить. У нее плохой стартовый номер, ее никто не видел и никто не знает. Вот, конечно, и занижают оценки», — отметил Жулин.

«Занижают оценки». Как оценили дебют Петросян на Олимпиаде
Спорт
Аделия Петросян

На первом месте короткую программу завершила японка Ами Накаи (78,71), на втором — ее соотечественница Каори Сакамото (77,23), на третьем — американка Алиса Лью (76,59), на четвертом — еще одна японка, Монэ Тиба (74,00).

На произвольную Петросян не заявила четверные прыжки, как и остальные участницы.

Заявка Аделии Петросян на произвольную программу:

каскад тройной лутц – тройной тулуп, тройной риттбергер, двойной аксель, тройной сальхов, секвенция тройной лутц – двойной аксель – двойной аксель, каскад тройной флип – тройной тулуп, сольный тройной флип.

Однако не факт, что она не будет исполнять прыжки в четыре оборота. В топ-4 только у Накаи есть в арсенале четверные, но и она их не заявила. А Петросян надо рисковать для завоевания медали или ждать ошибок у топ-4. Впрочем, на этой Олимпиаде подобное уже случалось — в мужской произвольной программе.

О необходимости четверных прыжков после короткой говорил и тренер россиянки Даниил Глейхенгауз: «Если мы хотим подниматься, то надо желательно сделать два четверных тулупа. Но мы всё равно будем смотреть от ее состояния, от того, как он будет получаться. Может, пойдем и в один. То есть нет такого, что из-за того, что надо, мы будем заниматься сумасшествием. Будут два тулупа, пойдем в два. Не будет двух, пойдем в один», — рассказал он в эфире Okko.

Букмекеры после короткой программы резко понизили шансы Петросян на золото. Если до старта турнира россиянка шла второй в списке претенденток, на нее давали коэффициент немногим более 3. То теперь она идет четвертой. И по мнению букмекеров, шансы на золото являются призрачными. Коэффициент доходит до 10.

Стоит отметить, что только в России Петросян включали в число главных фавориток. В мире к ней из-за отсутствия международных стартов относились скорее как к теневому претенденту, от которого не знаешь чего ждать

Бывшая фигуристка, легендарный модельер Вера Вонг отмечала, что мало знает о Петросян. «То, что я ее не знаю, для меня — это непредсказуемый фактор», — цитирует Вонг US Today.

Вонг посещает все соревнования по фигурному катанию на Олимпиаде-2026. В 1968 году он сама чуть не стала участницей Олимпиады, но не прошла олимпийскую квалификацию в паре с Джеймсом Стюартом.

На данный момент у России нет медалей. Ранее отечественные спортсмены ни разу не покидали Олимпиаду без медалей. В случае неудачи в 14-й день у России останутся реальные шансы на медаль только в мужском и женском лыжном масс-старте.

Персоны
россияне на Олимпиаде-2026 Олимпиада-2026 Арам Петросян Никита Филиппов
Аделия Петросян фото
Аделия Петросян
фигуристка, спортсменка
5 июня 2007 года
Каори Сакамото фото
Каори Сакамото
фигуристка, спортсменка
9 апреля 2000 года
Никита Филиппов фото
Никита Филиппов
спортсмен
22 ноября 2002 года
