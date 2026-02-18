«Занижают оценки». Как оценили дебют Петросян на Олимпиаде

Российская фигуристка Аделия Петросян уверенно дебютировала на Олимпиаде, без ошибок откатав короткую программу. Как эксперты оценили прокат россиянки — в подборке «РБК Спорт»

Аделия Петросян (Фото: Sarah Stier / Getty Images)

Российская фигуристка Аделия Петросян откатала короткую программу в соревнованиях одиночниц на Олимпиаде в Милане и Кортина-д'Ампеццо. За свой прокат 18-летняя спортсменка получила 72,89 балла.

Россиянка исполнила двойной аксель, тройной лутц, а также каскад тройной флип плюс тройной тулуп (в короткой программе у девушек четверные прыжки запрещены).

Петросян стал пятой по итогам короткой программы. На первом месте — японка Ами Накаи (78,71), на втором — ее соотечественница Каори Сакамото (77,23), на третьем — американка Алиса Лью (76,59), на четвертом — еще одна японка, Монэ Тиба (74,00).

Видео: Okko

Петросян заявила Оkko, что рада прокату и оценкам после выступления в короткой программе. Фигуристка отметила, что не испытывала волнения перед выступлением, хотя ее мать сильно переживала.

«Я очень рада, что это никак не отразилось на прокате. И это хорошо и радостно, наконец, получить такие положительные эмоции», — сказала Петросян.

Она также призналась, что не ожидала таких высоких баллов: «Очень хорошие баллы. Я не ожидала, что так классно оценят».

Тренер фигуристки и хореограф Даниил Глейхенгауз признался, что ему «было волнительно», а подопечной — нет. «Аделия была достаточно такая спокойная, радостная. Она даже до выхода сначала нас немножко напугала тем, что она говорит: «Я вообще не нервничаю». Я говорю: «Нет, ну, наверное, все-таки чуть-чуть-то надо, это полезно», — отметил он в разговоре с Okko.

Что говорят о прокате Петросян

Аделия Петросян (Фото: Matthew Stockman / Getty Images)

Наталья Бестемьянова, олимпийская чемпионка в танцах на льду

«Аделия каталась потрясающе, фантастически. Было очень здорово — и само катание и то, как ее показывали. Понятно, что оператор специально изучал ее программу, чтоб показать все ее хорошие ракурсы. Это очень ценно. Так что я поздравляю ее и весь ее тренерский штаб», — сказала Бестемьянова «РБК Спорт».

Александр Жулин, заслуженный тренер России и двукратный призер Олимпийских игр

«Очень хороший и чистейший прокат. Аделия — молодец, умница. Очень болею, чтобы попала в пятерку-шестерку. Но главное, чтобы у нее была сильнейшая разминка [в произвольной программе]. Если попадет в сильнейшую разминку, то огромные шансы на тройку. Насчет баллов, считаю, что можно было и выше ставить. У нее плохой стартовый номер, ее никто не видел и никто не знает. Вот, конечно, занижают оценки», — сказал Жулин «РБК Спорт».

Александр Лакерник, вице-президент Международного союза конькобежцев (ISU)

«Аделия хорошо откатала свою программу. Полностью выполнила свою задачу. Не могу оценивать работу судей. Будет понятно по тем баллам, которые они будут ставить остальным. Посмотрим, что будет дальше», — сказал Лакерник «РБК Спорт».

Алена Леонова, серебряный призер чемпионата мира по фигурному катанию

«Безумно радостно. Я очень горжусь Аделией, потому что у нее было много трудностей по ходу сезона и межсезонья. Мне кажется, она преодолела уже все что можно. Я думаю, она уже отпустила ситуацию и откатала в удовольствие, это было видно. Когда она закончила прокат, я сказала, что будет 72 балла. Я думаю, что судьи четко оценили прокат Аделии. Это очень хорошие баллы», — заявила Леонова «РБК Спорт».

«Мне кажется, что решающим фактором уверенности стал приезд Даниила Глейхенгауза. Думаю, ей от этого стало легче. На той же квалификации в Пекине без тренеров — это было нервно, а здесь здорово. Она была спокойна и в своей тарелке. Это было видно», — отметила она.

Татьяна Тарасова, заслуженный тренер СССР

«Потрясающе откатала! Она сделала максимум из того, что делает в своей программе. Очень хорошие оценки получила. Она очень хорошо и сильно катала, прибавила во вращениях, она просто из каждого элемента выжала максимум. Я не помню такого катания. Больше не буду хвалить, а то еще кататься», — сказала Тарасова ТАСС.

Илья Авербух, серебряный призер Олимпиады 2002 года в танцах на льду и хореограф

«У Аделии получился очень хороший прокат. Она молодец и умница! Справилась с волнением и все чисто откатала. После ее проката остались только хорошие эмоции. Ей поставили нормальные баллы — те, которые она заслужила. Теперь будем ждать результатов ее соперников. Думаю, такой прокат позволит Петросян быть в сильнейшей разминке. Все решит произвольная программа», — отметил Авербух Sport24.

Алексей Железняков, хореограф группы заслуженного тренера Этери Тутберидзе,

«Замечательный прокат! Я очень рад за Аделию! В восторге от того, что она сделала. Конечно, без элемента ультра-си, но это очень достойно. Лучше откататься так, но чисто, с таким настроением и настроем. Надо выходить и так же бомбануть в произвольной программе! Не нужно думать о баллах, а нужно идти и заряжать по полной — делать все, чему научили тебя твои тренеры, наставники, чему научилась сама», — сказал Железняков в беседе с корреспондентом «Чемпионата».