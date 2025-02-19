Прокурор назвал мотивом убийства бойца ММА месть за снятый скальп

Бойца Fight Nights Магомеда Мутаева застрелили 31 января 2024-го в Махачкале. В убийстве обвиняется Надырхан Кадирханов, которого, как сообщил гособвинитель, за месяц до этого избил и унизил Мутаев с друзьями

Обвиняемый в убийстве бойца ММА Магомеда Мутаева житель Махачкалы действовал из мести за унижения: за месяц до преступления Мутаев с другом сняли с него скальп. Об этом на заседании суда сообщил прокурор, пишет «РИА Новости».

Мутаев тренировался в школе Абдулманапа Нурмагомедова. 31 января 2024 года его убили возле дома — нападавший произвел не менее семи выстрелов. В среду Ленинский районный суд Махачкалы начал рассматривать по существу уголовное дело против 19-летнего Надырхана Кадирханова, которого обвиняют в убийстве Мутаева.

Как сообщил гособвинитель, 31 декабря 2023 года Мутаев и его друзья завели Кадирханова в квартиру дома по улице Абдулхакима Исмаилова и избили, а также «срезали волосы на его голове вместе с кожей» за оскорбительное, по их мнению, высказывание Кадирханова в адрес отца Мутаева.

Прокурор отметил, что желание отомстить за унижения стало мотивом убийства.

Спустя месяц Кадирханов, по версии следствия, застрелил Мутаева из переделанного самодельным способом короткоствольного огнестрельного оружия. Боец ММА получил ранения головы, шеи, груди и живота и скончался.

Мутаев был бойцом промоушена Fight Nights (выступал как Мухаммад Мутаев).