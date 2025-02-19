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Прокурор назвал мотивом убийства бойца ММА месть за снятый скальп

Прокурор назвал мотивом убийства бойца ММА Мутаева месть за снятый скальп
Бойца Fight Nights Магомеда Мутаева застрелили 31 января 2024-го в Махачкале. В убийстве обвиняется Надырхан Кадирханов, которого, как сообщил гособвинитель, за месяц до этого избил и унизил Мутаев с друзьями

Обвиняемый в убийстве бойца ММА Магомеда Мутаева житель Махачкалы действовал из мести за унижения: за месяц до преступления Мутаев с другом сняли с него скальп. Об этом на заседании суда сообщил прокурор, пишет «РИА Новости».

Мутаев тренировался в школе Абдулманапа Нурмагомедова. 31 января 2024 года его убили возле дома — нападавший произвел не менее семи выстрелов. В среду Ленинский районный суд Махачкалы начал рассматривать по существу уголовное дело против 19-летнего Надырхана Кадирханова, которого обвиняют в убийстве Мутаева.

Как сообщил гособвинитель, 31 декабря 2023 года Мутаев и его друзья завели Кадирханова в квартиру дома по улице Абдулхакима Исмаилова и избили, а также «срезали волосы на его голове вместе с кожей» за оскорбительное, по их мнению, высказывание Кадирханова в адрес отца Мутаева.

Прокурор отметил, что желание отомстить за унижения стало мотивом убийства.

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Спустя месяц Кадирханов, по версии следствия, застрелил Мутаева из переделанного самодельным способом короткоствольного огнестрельного оружия. Боец ММА получил ранения головы, шеи, груди и живота и скончался.

Мутаев был бойцом промоушена Fight Nights (выступал как Мухаммад Мутаев).

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