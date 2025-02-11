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Российский боец MMA лишился глаза после стрельбы в Краснодаре

Российский боец MMA Крайнов лишился глаза после стрельбы в Краснодаре
В бойцовском клубе «Нарт» отметили, что Руслану Крайнову потребуется операция
Руслан Крайнов
Руслан Крайнов (Фото: simba_933 / Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

Российский боец MMA Руслан Крайнов лишился глаза в результате ранения после стрельбы в Краснодаре, сообщила пресс-служба краснодарского бойцовского клуба «Нарт» в Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России).

«У нашего брата по команде произошел вчера несчастный случай на смене (охрана). Возможно, уже многие слышали про эту ситуацию, где Руслан лишился глаза», — говорится в сообщении.

В бойцовском клубе отметили, что спортсмену потребуется операция.

На счету 29-летнего бойца шесть побед и ни одного поражения в смешанных единоборствах. В 2024 году он провел два поединка, в которых одержал победы над Александром Швабским и Владиславом Ремневым.

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Фото:HYPE

В ГУ МВД по Краснодарскому краю сообщили, что в ночь на 9 февраля 34-летний мужчина возле развлекательного заведения на улице Зиповской выстрелил из оружия, ранив 29-летнего мужчину, и скрылся на Ford Mondeo. Нападавший и 32-летний житель Чечни, который управлял автомобилем, были задержаны на посту ДПС. У них изъят «предмет, конструктивно схожий с травматическим пистолетом», а также магазин и 18 патронов к нему.

В отношении нападавшего возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК (хулиганство; максимальное наказание — до семи лет лишения свободы), а в действиях водителя усматриваются признаки административного правонарушения по ч. 1 ст. 20.8 КоАП (нарушение правил производства, продажи, хранения, уничтожения или учета оружия и патронов к нему; штраф от 50 тыс. до 100 тыс. руб. для физлиц).

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Теги
Альвина Цаканян
единоборства смешанные единоборства (ММА) Краснодар Руслан Крайнов стрельба травма
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