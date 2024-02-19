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Абаскаль заявил, что трудности помогают Промесу играть лучше

Абаскаль: чем сложнее дела у Промеса, тем лучше он играет
Голландский суд вынес в отношении лидера «Спартака» два обвинительных приговора за восемь месяцев — за нападение с ножом и контрабанду кокаина. Абаскаль заявил, что чем сложнее дела у Промеса, тем лучше тот играет
Квинси Промес
Квинси Промес (Фото: Stupnikov Alexander / spartak.com / Global Look Press)

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль считает, что осужденному в Нидерландах за контрабанду кокаина Квинси Промесу нужны серьезные испытания, чтобы лучше выступать. Слова тренера приводит Relevo.

Промеса объявили в международный розыск, 14 февраля суд Амстердама приговорил его к шести годам тюрьмы по делу о контрабанде 1,3 т кокаина в 2020 году. Футболист принимает участие в сборах «Спартака» в ОАЭ.

«Квинси очень голоден [до голов], очень настроен. Он из тех игроков, которые мотивированы соревноваться. Чем сложнее у них дела, тем лучше они играют. Им нужны большие испытания, чтобы проявить себя», — заявил Абаскаль.

Футболиста «Спартака» Квинси Промеса объявили в международный розыск
Спорт
Квинси Промес

Промес будет обжаловать приговор за контрабанду наркотиков. Он также подал апелляцию по вынесенному в июне приговору к полутора годам тюрьмы за нападение с ножом на кузена.

Футболист пропустил оба суда.

В этом сезоне Промес забил восемь голов в 21 матче за «Спартак». «Красно-белые» идут на пятом месте в РПЛ после 18 туров, уступая восемь очков лидирующему «Краснодару».

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Теги
Анна Сатдинова
Футбол ФК Спартак Москва Гильермо Абаскаль Квинси Промес
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