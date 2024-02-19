Абаскаль заявил, что трудности помогают Промесу играть лучше
Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль считает, что осужденному в Нидерландах за контрабанду кокаина Квинси Промесу нужны серьезные испытания, чтобы лучше выступать. Слова тренера приводит Relevo.
Промеса объявили в международный розыск, 14 февраля суд Амстердама приговорил его к шести годам тюрьмы по делу о контрабанде 1,3 т кокаина в 2020 году. Футболист принимает участие в сборах «Спартака» в ОАЭ.
«Квинси очень голоден [до голов], очень настроен. Он из тех игроков, которые мотивированы соревноваться. Чем сложнее у них дела, тем лучше они играют. Им нужны большие испытания, чтобы проявить себя», — заявил Абаскаль.
Промес будет обжаловать приговор за контрабанду наркотиков. Он также подал апелляцию по вынесенному в июне приговору к полутора годам тюрьмы за нападение с ножом на кузена.
Футболист пропустил оба суда.
В этом сезоне Промес забил восемь голов в 21 матче за «Спартак». «Красно-белые» идут на пятом месте в РПЛ после 18 туров, уступая восемь очков лидирующему «Краснодару».
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