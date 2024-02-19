КХЛ назвала лучших игроков недели
Вратарь казанского «Ак Барса» Тимур Билялов, пропустивший только один гол в двух матчах, признан лучшим игроком своего амплуа по итогам прошедшей недели регулярного чемпионата КХЛ. Об этом сообщила пресс-служба лиги.
Билялов сыграл с нижнекамским «Нефтехимиком» (3:0) и магнитогорским «Металлургом» (2:1), отразив в сумме 75 из 76 бросков по своим воротам. Матч с московским «Спартаком» в субботу (3:0) он пропустил, получив травму на разминке.
Среди нападающих лучшим игроком стал Владислав Барулин из «Амура», который забросил три шайбы и сделал четыре передачи в четырех матчах. Хабаровский клуб продолжает борьбу за последнюю путевку в плей-офф с «Нефтехимиком».
Лучшим защитником признали Даниила Пыленкова из московского «Динамо» — у него гол и три передачи в трех матчах.
Форвард владивостокского «Адмирала» Дмитрий Бучельников (гол и четыре передачи в четырех матчах) стал лучшим новичком.
Регулярный чемпионат КХЛ завершится 26 февраля.
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