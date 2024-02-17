«Спартак» уступил «Ак Барсу» 0:3 в матче с рекордной для Москвы посещаемостью

«Спартак» уступил «Ак Барсу» в матче с рекордной для Москвы посещаемостью

Встреча в «Мегаспорте», которую посетили 10 945 зрителей, закончилась победой гостей со счетом 3:0. «Ак Барс» перед матчем потерял основного вратаря из-за травмы. Дубль у Семена Кошелева

Фото: Официальный сайт ХК «Спартак»

Московский «Спартак» всухую проиграл казанскому «Ак Барсу» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Игра в «Мегаспорте» завершилась со счетом 0:3 (0:1, 0:1, 0:1). У гостей шайбы забросили Кирилл Петров (14-я минута) и Семен Кошелев (34 (буллит) и 53).

Вратарь «Ак Барса» Амир Мифтахов отразил все 28 бросков. Основной голкипер казанцев Тимур Билялов получил травму на разминке, писал «Матч ТВ».

Матч посетили 10 945 зрителей — это рекорд КХЛ для игр в Москве. Предыдущее достижение, 10 655 зрителей, было установлено 27 января на игре «красно-белых» с московским «Динамо» (4:3 после буллитов).

Результаты других матчей дня:

«Куньлунь» — «Динамо» Минск — 2:4;

«Витязь» — «Динамо» Москва — 3:6;

«Локомотив» — «Салават Юлаев» — 3:0.