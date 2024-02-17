«Спартак» уступил «Ак Барсу» в матче с рекордной для Москвы посещаемостью
Московский «Спартак» всухую проиграл казанскому «Ак Барсу» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Игра в «Мегаспорте» завершилась со счетом 0:3 (0:1, 0:1, 0:1). У гостей шайбы забросили Кирилл Петров (14-я минута) и Семен Кошелев (34 (буллит) и 53).
Вратарь «Ак Барса» Амир Мифтахов отразил все 28 бросков. Основной голкипер казанцев Тимур Билялов получил травму на разминке, писал «Матч ТВ».
Матч посетили 10 945 зрителей — это рекорд КХЛ для игр в Москве. Предыдущее достижение, 10 655 зрителей, было установлено 27 января на игре «красно-белых» с московским «Динамо» (4:3 после буллитов).
Результаты других матчей дня:
«Куньлунь» — «Динамо» Минск — 2:4;
«Витязь» — «Динамо» Москва — 3:6;
«Локомотив» — «Салават Юлаев» — 3:0.
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