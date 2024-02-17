 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

«Спартак» уступил «Ак Барсу» в матче с рекордной для Москвы посещаемостью

«Спартак» уступил «Ак Барсу» 0:3 в матче с рекордной для Москвы посещаемостью
Встреча в «Мегаспорте», которую посетили 10 945 зрителей, закончилась победой гостей со счетом 3:0. «Ак Барс» перед матчем потерял основного вратаря из-за травмы. Дубль у Семена Кошелева
Фото: Официальный сайт ХК «Спартак»
Фото: Официальный сайт ХК «Спартак»

Московский «Спартак» всухую проиграл казанскому «Ак Барсу» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Игра в «Мегаспорте» завершилась со счетом 0:3 (0:1, 0:1, 0:1). У гостей шайбы забросили Кирилл Петров (14-я минута) и Семен Кошелев (34 (буллит) и 53).

Вратарь «Ак Барса» Амир Мифтахов отразил все 28 бросков. Основной голкипер казанцев Тимур Билялов получил травму на разминке, писал «Матч ТВ».

Матч посетили 10 945 зрителей — это рекорд КХЛ для игр в Москве. Предыдущее достижение, 10 655 зрителей, было установлено 27 января на игре «красно-белых» с московским «Динамо» (4:3 после буллитов).

«Авангард» победил «Металлург» и возглавил Восточную конференцию КХЛ
Спорт
Фото:Официальный сайт ХК «‎Авангард» (Омск)

Результаты других матчей дня:

«Куньлунь» — «Динамо» Минск — 2:4;

«Витязь» — «Динамо» Москва — 3:6;

«Локомотив» — «Салават Юлаев» — 3:0.

⚡ ЦБ сохранил ставку 16%. Как это повлияет на рубль, вклады и кредиты

Запрет на поставку бананов из Эквадора в Россию частично сняли. Подробности

⚡ Что известно о смерти Алексея Навального

Лукашенко рассказал, как задерживали диверсантов из Украины. Видео

Россияне угнали яхту на Карибских островах и перегнали ее в Крым. Фото

«Даже 3D не могут сделать». Производителей кино обвинили в низком качестве

«Москвич» снизил цены на новые автомобили. Какие скидки дают дилеры

Apple покажет сразу 5 новых iPhone. Список и подробности

Marvel раскрыл состав новой «Фантастической четверки»

Во что инвестирует герой «Игры на понижение»? Последние сделки Майкла Бьюрри
Авторы
Теги
Анна Сатдинова
Хоккей КХЛ ХК Спартак ХК Ак Барс
Материалы по теме
Клуб КХЛ опроверг сообщения об аннулировании китайских паспортов игрокам
Спорт
Стал известен шестой участник плей-офф КХЛ в Восточной конференции
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 17 февраля
EUR ЦБ: 99,35 (+0,94) Инвестиции, 16 фев, 16:45 Курс доллара на 17 февраля
USD ЦБ: 92,55 (+0,73) Инвестиции, 16 фев, 16:45
Президент Чехии заявил, что нашел за рубежом 800 тыс. снарядов для Киева Политика, 19:43
Писториус предупредил о разделительных линиях между Россией и Западом Политика, 19:35
«Спартак» уступил «Ак Барсу» в матче с рекордной для Москвы посещаемостью Спорт, 19:32
Как учить ИТ-специалистов при дефиците кадров РБК и Softline, 19:15
Турция опровергла депортацию племянника Джохара Дудаева Политика, 19:13
В Москве на платформу станции метро упал фрагмент отделки эстакады Общество, 19:06
Французские биатлонистки впервые в истории выиграли эстафету на ЧМ Спорт, 19:02
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Умеров рассказал о вынесенных из Авдеевки уроках для Украины Политика, 18:51
В Белгородской области за полчаса обстреляли село и поселок Политика, 18:40
Фигуристка Петросян выиграла короткую программу на Спартакиаде Спорт, 18:38
Минздрав рассказал о состоянии пострадавших при обстреле Белгорода Общество, 18:29
Минспорт назвал недопустимым ЧП с гранатометом на турнире в Мелитополе Спорт, 18:24
Bloomberg узнал о риске отсрочки саммита по Украине из-за «безучастности» Политика, 18:15
Ватикан выразил соболезнования в связи со смертью Алексея Навального Политика, 18:10