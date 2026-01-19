The Guardian узнала о чувстве неловкости в ФИФА из-за премии мира Трампу
Среди чиновников среднего и высшего звена в Международной федерации футбола (ФИФА) растет чувство неловкости по поводу присуждения организации премии мира президенту США Дональду Трампу, пишет The Guardian.
Глава ФИФА Джанни Инфантино 5 декабря, во время жеребьевки чемпионата мира, наградил Трампа премией мира, которую организация учредила недавно. После этого США нанесли удар по Каракасу и захватили президента Венесуэлы Николаса Мадуро, Трамп отверг право собственности Дании на Гренландию, а также заявил, что Куба «вот-вот падет».
ФИФА не сообщала подробности о выборе лауреата премии. Во время вручения премии Трампу в ФИФА царила тревожность, которая сменилась глубоким смущением, сказал газете высокопоставленный источник в организации.
Один из функционеров ФИФА признал, что проведение чемпионата мира в США теперь станет «очень деликатным» и сложным периодом.
В ФИФА заявили газете, что «решительно поддерживают» свою ежегодную премию мира, и напомнили, что лауреат Нобелевской премии мира 2025 года Мария Корина Мачадо передала Трампу свою медаль.
Чемпионат мира в 2026 году примут США, Канада и Мексика.
