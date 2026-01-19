Двалишвили завил об отказе UFC проводить бои с россиянами в Белом доме
Экс-чемпион UFC Мераб Двалишвили в интервью MMA Pros Pick сообщил, что его третий бой с действующим чемпионом Петром Яном нельзя будет провести на турнире в Белом доме.
«Мне сказали, что бой не случится в Белом доме на дне рождения Трампа в июне, потому что он россиянин, а такое невозможно», — заявил Двалишвили.
Турнир UFC на лужайке Белого дома пройдет 14 июня 2026 года и будет приурочен к 80-летию Дональда Трампа. Президент США заявил, что в карде турнира UFC будет восемь или девять титульных боев. Глава промоушена Дэйна Уайт говорил, что подбор бойцов для турнира в Вашингтоне начнется не раньше февраля или марта.
Ян единогласным решением судей вернул себе чемпионский пояс 7 декабря 2025 года на UFC 323, взяв реванш у Двалишвили. Их первая встреча в марте 2023 года завершилась победой грузинского бойца.
Двалишвили занимает первую строчку рейтинга претендентов в легчайшем весе и является основным кандидатом на следующий бой за титул.
