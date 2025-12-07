«Невероятный Ян». Как россиянин вернул титул чемпиона UFC спустя 4,5 года
Россиянин Петр Ян 7 декабря провел первый чемпионский поединок с 2022 года, когда проиграл Алджамейну Стерлингу раздельным решением судей.
После он потерпел еще два поражения, последнее из которых единогласным решением в бою с Мерабом Двалившили в 2023 году. Он впервые проиграл бой не раздельным решением судей.
После трех поражений кряду Петр Ян поменял тренеров и одержал три победы подряд. И спустя два года вновь встретился с Двалишвили, но уже в чемпионском бою.
Ян выглядел явным аутсайдером. На его победу букмекеры давали коэффициент от 3, тогда как на Двалишвили — 1,3.
К этому моменту Двалишвили провел три защиты чемпионского титула, и все в 2025 году. Грузинский боец в случае победы над Яном первым в UFC провел бы четыре защиты в календарном году.
Но уже после двух защит Двалишвили получил всеобщее признание. Многие эксперты называют его лучшим бойцом в истории легчайшего веса.
В команде Петра Яна объясняли прошлое поражение от Двалишвили травмой руки и обещали другой по характеру бой.
Так и вышло. Петр Ян доминировал на протяжении всего поединка. Он позволил Двалишвили провести только два тейкдауна при 29 попытках. И это при том, что грузин является рекордсменом по тейкдаунам за бой. И рекорд он установил в первом бою с Яном (48).
Но теперь картина выглядела иначе. Россиянин, который не силен в борьбе, сделал больше тейкдаунов — пять.
И хотя у Двалишвили перевес по общему числу выброшенных и акцентированных ударов, преимущество Яна сложно оспорить.
Удары Двалишвили если и несли, то малейший урон. В то же время Ян заметно потрепал соперника. Удары в голову и по печени, апперкот не остались незаметными для Двалишвили.
Об этом говорит и состояние бойцов после поединка.
После завершения боя не осталось сомнений в исходе. Судьи единогласно отдали победу Яну. Лишь в первом раунде судьи столь же единогласно отдали победу грузинскому бойцу, в остальных — россиянину.
Петр Ян вернул чемпионский титул спустя четыре года и девять месяцев, с марта 2021-го. За этот период в СМИ не раз появлялись сообщения о возможном уходе Яна из UFC на фоне неудач.
«Этот момент очень важный и эмоциональный. Бесценно осознание, как я к этому пришел. Теперь я лучший!» — сказал Петр Ян после победы.
Двалишвили во время интервью на ринге объяснил свои неудачи в борьбе тем, что «хотел устроить шоу, а не показывать скучную борьбу».
Бой вышел зрелищным и был признан лучшим поединком вечера.
Бывший обладатель пояса BMF Джастин Гейджи в соцсетях назвал выступление Петра Яна невероятным.
Чемпион UFC в среднем весе Ислам Махачев назвал победу Петра Яна заслуженной. «Мераб, ты один из величайших, кто когда-либо заходил в клетку. Поздравляю. Петя, ты заслужил это», — написал Махачев в соцсети X.
