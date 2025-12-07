«Невероятный Ян». Как россиянин вернул титул чемпиона UFC спустя 4,5 года

Россиянин Петр Ян сенсационно победил Мераба Двалишвили и спустя 4 года 9 месяцев вернул себе титул чемпиона UFC в легчайшем весе. Как это было — в фоторепортаже «РБК Спорт»

Фото: Ian Maule / Getty Images

Россиянин Петр Ян 7 декабря провел первый чемпионский поединок с 2022 года, когда проиграл Алджамейну Стерлингу раздельным решением судей.

Фото: Louis Grasse / PxImages / Zuma / Reuters

После он потерпел еще два поражения, последнее из которых единогласным решением в бою с Мерабом Двалившили в 2023 году. Он впервые проиграл бой не раздельным решением судей.

Фото: Ian Maule / Getty Images

После трех поражений кряду Петр Ян поменял тренеров и одержал три победы подряд. И спустя два года вновь встретился с Двалишвили, но уже в чемпионском бою.

Ян выглядел явным аутсайдером. На его победу букмекеры давали коэффициент от 3, тогда как на Двалишвили — 1,3.

Фото: Stephen R. Sylvanie / Imagn Images / Reuters

К этому моменту Двалишвили провел три защиты чемпионского титула, и все в 2025 году. Грузинский боец в случае победы над Яном первым в UFC провел бы четыре защиты в календарном году.

Но уже после двух защит Двалишвили получил всеобщее признание. Многие эксперты называют его лучшим бойцом в истории легчайшего веса.

Фото: Ian Maule / Getty Images

В команде Петра Яна объясняли прошлое поражение от Двалишвили травмой руки и обещали другой по характеру бой.

Фото: Louis Grasse / PxImages / Zuma / Reuters

Так и вышло. Петр Ян доминировал на протяжении всего поединка. Он позволил Двалишвили провести только два тейкдауна при 29 попытках. И это при том, что грузин является рекордсменом по тейкдаунам за бой. И рекорд он установил в первом бою с Яном (48).

Но теперь картина выглядела иначе. Россиянин, который не силен в борьбе, сделал больше тейкдаунов — пять.

Фото: Ian Maule / Getty Images

И хотя у Двалишвили перевес по общему числу выброшенных и акцентированных ударов, преимущество Яна сложно оспорить.

Фото: Louis Grasse / PxImages / Zuma / ТАСС

Удары Двалишвили если и несли, то малейший урон. В то же время Ян заметно потрепал соперника. Удары в голову и по печени, апперкот не остались незаметными для Двалишвили.

Об этом говорит и состояние бойцов после поединка.

Фото: Steve Marcus / AP / ТАСС

После завершения боя не осталось сомнений в исходе. Судьи единогласно отдали победу Яну. Лишь в первом раунде судьи столь же единогласно отдали победу грузинскому бойцу, в остальных — россиянину.

Фото: Steve Marcus / AP / ТАСС

Петр Ян вернул чемпионский титул спустя четыре года и девять месяцев, с марта 2021-го. За этот период в СМИ не раз появлялись сообщения о возможном уходе Яна из UFC на фоне неудач.

UFC 323: Dvalishvili v Yan 2 LAS VEGAS, NEVADA - DECEMBER 06: Petr Yan celebrates with his team after defeating Merab Dvalishvili of Georgia by unanimous decision in a bantamweight title bout during UFC 323 at T-Mobile Arena on December 06, 2025 in Las Vegas, Nevada. (Фото: Ian Maule / Getty Images)

«Этот момент очень важный и эмоциональный. Бесценно осознание, как я к этому пришел. Теперь я лучший!» — сказал Петр Ян после победы.

Двалишвили во время интервью на ринге объяснил свои неудачи в борьбе тем, что «хотел устроить шоу, а не показывать скучную борьбу».

Фото: Ian Maule / Getty Images

Бой вышел зрелищным и был признан лучшим поединком вечера.

Бывший обладатель пояса BMF Джастин Гейджи в соцсетях назвал выступление Петра Яна невероятным.

Чемпион UFC в среднем весе Ислам Махачев назвал победу Петра Яна заслуженной. «Мераб, ты один из величайших, кто когда-либо заходил в клетку. Поздравляю. Петя, ты заслужил это», — написал Махачев в соцсети X.