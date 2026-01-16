Грузинская фигуристка на русском языке заявила о надежде выиграть ОИ-2026
Выступающая за Грузию фигуристка Анастасия Метелкина на русском языке заявила, что вместе со своим партнером Лукой Берулавой надеется взять золотую медаль на Олимпийских играх в Италии. Об этом спортсменка сказала во время интервью после выступления на чемпионате Европы по фигурному катанию в Шеффилде (Великобритания).
«Готовимся в штатном режиме. Для нас Олимпийские игры очень важны. И я не буду останавливаться ни на какой медали, кроме золотой. Я иду к золотой медали. И я надеюсь, что мы с Лукой точно так же, как на этом чемпионате Европы, все-таки заберем золотую медаль на Олимпийских играх», — сказала Метелкина.
Спортивная пара Метелкина/Берулава впервые в карьере стала победителями чемпионата Европы, набрав 215,76 балла по сумме прокатов короткой и произвольной программ. На втором месте расположились представители Германии — Минерва Хазе и бывший фигурист сборной России Никита Володин (203,87). Бронзу забрали российские фигуристы, выступающие за Венгрию, Мария Павлова и Алексей Святченко (202,56).
Метелкина родилась во Владимире, Берулава — уроженец Москвы.
Ранее спортивный дуэт завоевал серебряную (2024) и бронзовую (2025) медали чемпионата Европы.
Российские фигуристы отстранены от участия в соревнованиях под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU) с марта 2022 года.
На Олимпийских играх в Италии в нейтральном статусе примут участие российские фигуристы Петр Гуменник и Аделия Петросян.
