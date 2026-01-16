Грузинская фигуристка на русском языке заявила о надежде выиграть ОИ-2026

Фигуристы Метелкина и Берулава, представляющие Грузию, выиграли чемпионат Европы. После проката Метелкина на русском языке заявила, что «идет к золотой медали»

Анастасия Метелкина и Лука Берулава (Фото: Jamie Squire / Getty Images)

Выступающая за Грузию фигуристка Анастасия Метелкина на русском языке заявила, что вместе со своим партнером Лукой Берулавой надеется взять золотую медаль на Олимпийских играх в Италии. Об этом спортсменка сказала во время интервью после выступления на чемпионате Европы по фигурному катанию в Шеффилде (Великобритания).

«Готовимся в штатном режиме. Для нас Олимпийские игры очень важны. И я не буду останавливаться ни на какой медали, кроме золотой. Я иду к золотой медали. И я надеюсь, что мы с Лукой точно так же, как на этом чемпионате Европы, все-таки заберем золотую медаль на Олимпийских играх», — сказала Метелкина.

Спортивная пара Метелкина/Берулава впервые в карьере стала победителями чемпионата Европы, набрав 215,76 балла по сумме прокатов короткой и произвольной программ. На втором месте расположились представители Германии — Минерва Хазе и бывший фигурист сборной России Никита Володин (203,87). Бронзу забрали российские фигуристы, выступающие за Венгрию, Мария Павлова и Алексей Святченко (202,56).

Метелкина родилась во Владимире, Берулава — уроженец Москвы.

Ранее спортивный дуэт завоевал серебряную (2024) и бронзовую (2025) медали чемпионата Европы.

Российские фигуристы отстранены от участия в соревнованиях под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU) с марта 2022 года.

На Олимпийских играх в Италии в нейтральном статусе примут участие российские фигуристы Петр Гуменник и Аделия Петросян.