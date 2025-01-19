 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Царукян поддержал решение UFC не давать ему бой с Махачевым после травмы

Арман Царукян поддержал отказ UFC давать ему титульный бой после травмы
Глава UFC заявил, что Царукян упустил шанс стать чемпионом, снявшись с боя против Махачева. Боец заявил, что поддерживает это решение и готов выйти против любого соперника, но лучше, если это будет Чарльз Оливейра
Арман Царукян
Арман Царукян (Фото: Carmen Mandato / Getty Images)

Российско-армянский боец UFC Арман Царукян, снявшийся из-за травмы с титульного боя с Исламом Махачевым, пообещал доказать, что является главным претендентом на пояс в легком весе. Слова Царукяна приводит Bloody Elbow.

Царукян, занимающий первое место в рейтинге легковесов, снялся с боя против Махачева 17 января.

В воскресенье Махачев досрочно победил бразильца Ренато Мойкано удушающим приемом.

Глава UFC Дэйна Уайт после турнира заявил, что Царукян свой шанс на титульный бой упустил и должен заслужить его снова.

Глава UFC отказался давать Царукяну титульный бой после травмы
Спорт
Дэйна Уайт

Царукян заявил, что согласен с Уайтом и после выздоровления готов выйти против любого соперника, но при этом назвал предпочтительным бой с бразильцем Чарльзом Оливейрой (второй в рейтинге).

В апреле 2024-го Царукян одержал победу над Оливейрой раздельным решением судей.

Всего на счету Царукяна 22 победы и три проигрыша, в том числе один от Махачева в 2019-м.

Обсудить новость можно в нашем телеграм-канале «РБК Спорт».

Суд вынес приговор адвокатам Навального

Умер Дэвид Линч. Самые известные работы режиссера

Трамп планирует объявить криптовалюту национальным приоритетом

Новая модель обуви принесла Канье Уэсту $2,3 млн всего за сутки

Какой завтрак принесет максимум пользы и не разочарует по вкусу. Советы диетологов

Названы самые выгодные месяцы для отпуска в 2025 году

Какая льготная ипотека будет доступна россиянам в 2025 году

Названы регионы с самыми агрессивными водителями

Топ-10 самых подешевевших автомобилей с пробегом в 2024 году

Овечкин сократил отставание от Гретцки и побил рекорд Ягра

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Анна Сатдинова
смешанные единоборства (ММА) UFC Арман Царукян
Материалы по теме
«Умар не был готов». Эксперты — о поражении Нурмагомедова в UFC
Спорт
Махачев обратился к Хабибу Нурмагомедову после рекордной победы в UFC
Спорт
«Ислам — номер один в мире». Что говорят о бое Махачева в UFC
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 18 января
EUR ЦБ: 104,86 (-0,95) Инвестиции, 17 янв, 18:07 Курс доллара на 18 января
USD ЦБ: 102,41 (+0,04) Инвестиции, 17 янв, 18:07
СК возбудил новое дело против украинских военных в Курской областиПолитика, 15:34
Меркель дала совет по общению с ТрампомПолитика, 15:31
Маск предрек крах Европы из-за повсеместного пессимизмаПолитика, 15:27
Бывший игрок «Зенита» и сборной России Артур Юсупов завершил карьеруСпорт, 15:25
Что формирует спрос на съемные квартиры в столичном регионе15:24
Царукян поддержал решение UFC не давать ему бой с Махачевым после травмыСпорт, 15:05
Путин пожелал Лукашенко удачи на выборах в БелоруссииПолитика, 14:55
Как пить красиво и осознанно
Новый интенсив РБК Pro об алкоголе
Подробнее
Умар раскритиковал судей. Бойцы UFC о поражении НурмагомедоваСпорт, 14:52
Как прошли крещенские купания в городах России. ВидеоОбщество, 14:47
За ночь шторм вынес новые скопления мазута на пляжи АнапыОбщество, 14:43
«Страна» узнала об обсуждении в Киеве санкций против ПорошенкоПолитика, 14:39
Джокович сыграет с Алькарасом в четвертьфинале Australian OpenСпорт, 14:34
Как узнать, кто же написал текст: человек или бездушная машинаРБК и Yandex Cloud, 14:30
Большунов не попал в призеры, упав на последнем километре скиатлонаСпорт, 14:20