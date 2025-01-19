Царукян поддержал решение UFC не давать ему бой с Махачевым после травмы

Глава UFC заявил, что Царукян упустил шанс стать чемпионом, снявшись с боя против Махачева. Боец заявил, что поддерживает это решение и готов выйти против любого соперника, но лучше, если это будет Чарльз Оливейра

Арман Царукян (Фото: Carmen Mandato / Getty Images)

Российско-армянский боец UFC Арман Царукян, снявшийся из-за травмы с титульного боя с Исламом Махачевым, пообещал доказать, что является главным претендентом на пояс в легком весе. Слова Царукяна приводит Bloody Elbow.

Царукян, занимающий первое место в рейтинге легковесов, снялся с боя против Махачева 17 января.

В воскресенье Махачев досрочно победил бразильца Ренато Мойкано удушающим приемом.

Глава UFC Дэйна Уайт после турнира заявил, что Царукян свой шанс на титульный бой упустил и должен заслужить его снова.

Царукян заявил, что согласен с Уайтом и после выздоровления готов выйти против любого соперника, но при этом назвал предпочтительным бой с бразильцем Чарльзом Оливейрой (второй в рейтинге).

В апреле 2024-го Царукян одержал победу над Оливейрой раздельным решением судей.

Всего на счету Царукяна 22 победы и три проигрыша, в том числе один от Махачева в 2019-м.