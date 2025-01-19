Царукян поддержал решение UFC не давать ему бой с Махачевым после травмы
Российско-армянский боец UFC Арман Царукян, снявшийся из-за травмы с титульного боя с Исламом Махачевым, пообещал доказать, что является главным претендентом на пояс в легком весе. Слова Царукяна приводит Bloody Elbow.
Царукян, занимающий первое место в рейтинге легковесов, снялся с боя против Махачева 17 января.
В воскресенье Махачев досрочно победил бразильца Ренато Мойкано удушающим приемом.
Глава UFC Дэйна Уайт после турнира заявил, что Царукян свой шанс на титульный бой упустил и должен заслужить его снова.
Царукян заявил, что согласен с Уайтом и после выздоровления готов выйти против любого соперника, но при этом назвал предпочтительным бой с бразильцем Чарльзом Оливейрой (второй в рейтинге).
В апреле 2024-го Царукян одержал победу над Оливейрой раздельным решением судей.
Всего на счету Царукяна 22 победы и три проигрыша, в том числе один от Махачева в 2019-м.
Обсудить новость можно в нашем телеграм-канале «РБК Спорт».
Суд вынес приговор адвокатам Навального
Умер Дэвид Линч. Самые известные работы режиссера
Трамп планирует объявить криптовалюту национальным приоритетом
Новая модель обуви принесла Канье Уэсту $2,3 млн всего за сутки
Какой завтрак принесет максимум пользы и не разочарует по вкусу. Советы диетологов
Названы самые выгодные месяцы для отпуска в 2025 году
Какая льготная ипотека будет доступна россиянам в 2025 году
Названы регионы с самыми агрессивными водителями
Топ-10 самых подешевевших автомобилей с пробегом в 2024 году
Овечкин сократил отставание от Гретцки и побил рекорд Ягра
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов