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Глава UFC отказался давать Царукяну титульный бой после травмы

Глава UFC Дэйна Уайт заявил, что Царукян упустил возможность, которую ему предоставили
Дэйна Уайт
Дэйна Уайт (Фото: Getty Images)

Российско-армянский боец UFC Арман Царукян не получит титульный поединок в ближайшее время. Об этом глава UFC Дэйна Уайт сообщил на пресс-конференции.

Царукян 19 января должен был провести титульный бой с чемпионом легкого веса Исламом Махачевым. Однако за два дня до поединка он снялся с боя из-за травмы спины. Царукяна заменил Мойкано, которого россиянин победил удушающим в первом раунде.

«Он не будет драться с Исламом в следующем поединке. Он упустил возможность, которую ему предоставили. Ему придется вернуться в строй и начать заново», — сообщил Уайт.

На счету Царукяна 22 победы в 25 боях. В UFC одержал 9 побед в 11 поединках.

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UFC Арман Царукян Ислам Махачев Дэйна Уайт
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