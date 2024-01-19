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Спортдиректор «Спартака» заявил о необходимости сократить состав команды

Спортдиректор «Спартака» Амарал заявил о необходимости сократить состав команды
Томаш Амарал считает, что оптимальное количество игроков в первой команде — 24–25 человек
Игроки &laquo;Спартака&raquo;
Игроки «Спартака» (Фото: Stupnikov Alexander / spartak.com / Global Look Press)

Московскому «Спартаку» необходимо сократить количество футболистов в первой команде. Об этом в интервью на клубном YouTube-канале рассказал новый спортивный директор «красно-белых» Томаш Амарал.

«Нельзя говорить о доверии молодым игрокам и иметь при этом 27 человек в составе, не оставляя места той самой молодежи. Для этой гибкости необходимо освободить позиции», — сказал Амарал.

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Также он отметил, что не является сторонником резких перемен и не хочет, чтобы в одно трансферное окно состав команды пополняли по 10–15 новичков. «На мой взгляд, оптимальное количество игроков в команде — 24–25. Надеюсь, в будущем мы вернемся в Лигу чемпионов, и тогда можно будет говорить о расширении на одну–две позиции», — добавил Амарал.

В интервью РБК генеральный директор «Спартака» Олег Малышев рассказал, что главной идее развития клуба видит выстраивание эффективной пирамиды внутри клуба. «Основная команда должна пополняться игроками из «Спартака-2» и молодежки. В свою очередь академия обязана готовить кадры для следующих звеньев нашей системы... Мы не отказываемся от возможности приглашать в клуб сильных легионеров. Но костяк команды должен быть российским», — сказал он.

Португалец перешел в «Спартак» из лиссабонской «Бенфики», сменив Пола Эшуорта.

«Спартак» ушел на зимний перерыв на пятом месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 30 очков после 18 туров. Лидирует «Краснодар» (38 очков).

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Футбол Российская премьер-лига (РПЛ) ФК Спартак Москва Томаш Амарал
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