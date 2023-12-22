Португалец стал новым спортивным директором «Спартака»

Томаш Амарал, который перешел в московский клуб из «Бенфики», приступит к работе с 1 января. Его предшественник британец Пол Эшуорт займет должность технического директора

Фото: spartak.com

Португалец Томаш Амарал назначен новым спортивным директором «Спартака». Об этом сообщается на сайте клуба.

Он перешел в «Спартак» из лиссабонской «Бенфики».

Амарал приступит к работе в «Спартаке» с 1 января 2024 года. Занимавший ранее пост спортивного директора Пол Эшуорт займет должность технического директора.

На протяжении последних четырех с половиной лет португалец занимал в «Бенфике» должность старшего скаута. До этого он был ассистентом тренера в португальских «Фаренсе» и «Браге», а также скаутом в испанских «Гранаде», «Эйбаре» и «Вальядолиде».

Амарал заявил, что рад стать частью такого большого клуба. «Знаю, что «Спартак» — по-настоящему народная команда в России. Верю в то, что успех достигается в первую очередь не индивидуальной, а коллективной работой. А игроков я оцениваю не только по строчкам в резюме, возрасту или росту: для меня важнее их текущие футбольные качества и потенциал», — отметил португалец.

Амарал рассказал, что у него русская жена. «Помимо португальского, я говорю на испанском и английском языках. Но и по-русски знаю несколько слов, а моя русская жена, уверен, поможет мне как в изучении языка, так и в адаптации в новой стране», — заключил португалец.

Британец Эшуорт занял пост спортивного директора «Спартака» в сентябре 2022 года.

«РБК Спорт» в начале ноября сообщал, что руководство «Спартака» обсудило реформу спортивного блока клуба, при которой нынешний спортивный директор Пол Эшуорт остается на своем посту или перейдет на новую должность при спортивном блоке без потери влияния на трасферные вопросы.

Одним из кандидатов на пост спортивного директора был испанец Хавьер Рибалта, которые ранее работал в «Зените» и «Ювентусе». С ним договориться не удалось.