Гендиректор «Спартака» назвал главные пункты стратегии клуба

Малышев заявил, что «Спартак» должен пополняться из дубля и молодежки, но и от покупки легионеров не откажется. Среди коммерческих целей он назвал увеличение заполняемости стадиона и улучшение работы с болельщиками

Олег Малышев (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Костяк московского «Спартака» должен быть составлен из российских футболистов, заявил в интервью «РБК Спорт» генеральный директор клуба Олег Малышев.

По его словам, «Спартаку» необходимо выстроить эффективную пирамиду внутри клуба. «Основная команда должна пополняться игроками из «Спартака-2» и молодежки. В свою очередь, академия обязана готовить кадры для следующих звеньев нашей системы. Если сейчас посмотреть на основной состав, в нем существенную роль играют российские футболисты, большинство из которых достаточно молоды, и они, надеюсь, будут еще многие годы показывать себя с наилучшей стороны в чемпионате России», — сказал Малышев.

При этом он добавил, что клуб не будет отказываться от покупки сильных легионеров.

Говоря о коммерческой стратегии клуба, гендиректор «Спартака» заявил, что, несмотря на все трудности, нужно постараться «максимально заполнить стадион», обеспечить контакт с болельщиками по всей России.

«Спартак» — это национальный бренд. Чем лучше наша работа с болельщиками, тем продуктивнее взаимодействие с нашими бизнес-партнерами», — добавил Малышев.

Среди важных задач он назвал увеличение коммерческих доходов «Спартака». «Клуб на протяжении более 20 лет существует в основном на деньги ЛУКОЙЛа, но мы должны думать и над приростом сторонних спонсорских контрактов», — сказал Малышев.