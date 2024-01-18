Гендиректор «Спартака» назвал главные пункты стратегии клуба
Костяк московского «Спартака» должен быть составлен из российских футболистов, заявил в интервью «РБК Спорт» генеральный директор клуба Олег Малышев.
По его словам, «Спартаку» необходимо выстроить эффективную пирамиду внутри клуба. «Основная команда должна пополняться игроками из «Спартака-2» и молодежки. В свою очередь, академия обязана готовить кадры для следующих звеньев нашей системы. Если сейчас посмотреть на основной состав, в нем существенную роль играют российские футболисты, большинство из которых достаточно молоды, и они, надеюсь, будут еще многие годы показывать себя с наилучшей стороны в чемпионате России», — сказал Малышев.
При этом он добавил, что клуб не будет отказываться от покупки сильных легионеров.
Говоря о коммерческой стратегии клуба, гендиректор «Спартака» заявил, что, несмотря на все трудности, нужно постараться «максимально заполнить стадион», обеспечить контакт с болельщиками по всей России.
«Спартак» — это национальный бренд. Чем лучше наша работа с болельщиками, тем продуктивнее взаимодействие с нашими бизнес-партнерами», — добавил Малышев.
Среди важных задач он назвал увеличение коммерческих доходов «Спартака». «Клуб на протяжении более 20 лет существует в основном на деньги ЛУКОЙЛа, но мы должны думать и над приростом сторонних спонсорских контрактов», — сказал Малышев.
Малышев занял должность генерального директора «Спартака» летом 2023 года. До этого 18 лет работал в консалтинговой компании PricewaterhouseCoopers, участвовал в различных исследованиях экономики футбольного рынка. Он основатель и бывший управляющий партнер OKS LABS. Это консалтинговая компания, в числе ее клиентов — РФС и РПЛ. До июля 2022 года Малышев входил в наблюдательный совет Московской биржи.
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