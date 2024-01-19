Новый спортивный директор «Спартака» назвал свою главную цель в клубе

Томаш Амарал заявил, что его главная цель — не просто выигрывать титулы. «Я здесь также для того, чтобы выстроить четкую систему и принести в «Спартак» чувство единения», — отметил португалец

Фото: spartak.com

Новый спортивный директор «Спартака» Томаш Амарал пришел в московский клуб, чтобы выстроить четкую систему. Об этом португалец рассказал в интервью на клубном YouTube-канале.

«Главная цель — не просто выигрывать титулы. Конечно, всегда хочется побеждать. Но я здесь также для того, чтобы выстроить четкую систему», — сказал Амарал.

Он отметил, что хочет принести в «Спартак» чувство единения: «Чтобы люди идентифицировали себя со стилем игры команды и нашими ценностями».

Португалец понимает, что титулы тоже важны. «Конечно, титулы — главное. Я знаю, чего ждут люди. Но мы должны понимать важность пути к ним», — добавил он.

По словам португальца, он быстро нашел общий язык с главным тренером команды Гильермо Абаскалем. «Мне важно, чтобы главный тренер чувствовал себя комфортно. Я не хочу привозить игроков, которые ему не нужны и которых он не будет использовать. Мы быстро нашли общий язык», — сказал Амарал.

Амарал заявил, что для него честь и большая ответственность оказаться в «Спартаке». «Это самый популярный клуб в России. Я уже работал в «Бенфике» — «народной» команде, где от тебя всегда ждут только побед. И мне комфортно в таких условиях», — отметил португалец.

Амарал перешел в «Спартак» из лиссабонской «Бенфики», он приступил к работе 1 января. Занимавший ранее пост спортивного директора Пол Эшуорт занял должность технического директора.