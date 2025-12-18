 Перейти к основному контенту
Дело Квинси Промеса⁠,
0

Нидерландский суд отказался отпустить Квинси Промеса из-под стражи

Сюжет
Дело Квинси Промеса
Бывший лидер «Спартака» был признан виновным по двум делам — о нападении с ножом на двоюродного брата и контрабанде наркотиков. Летом нападающего экстрадировали в Нидерланды из ОАЭ
Квинси Промес
Квинси Промес (Фото: Global Look Press)

Апелляционный суд Амстердама в ходе досудебного слушания отказал бывшему футболисту «Спартака» Квинси Промесу в отмене или приостановке предварительного заключения. Такое решение принял Апелляционный суд Амстердама, сообщает De Telegraaf.

Суд счел, что по-прежнему существуют «веские обстоятельства», чтобы оставить футболиста под стражей.

Суд не отпустил Квинси Промеса из-под стражи до рассмотрения апелляции
Спорт
Квинси Промес

В Нидерландах Промеса приговорили к шести годам лишения свободы за контрабанду кокаина и еще к полутора годам за нападение с ножом на кузена. В настоящее время дело находится на стадии апелляции.

В прокуратуре заявили, что существует риск побега и общество было бы шокировано, если бы Промесу позволили ожидать апелляции на свободе. Суд согласился с этим доводом. Суд также принял во внимание, что Промес «уклонялся от судебного процесса» до своей экстрадиции из Дубая в июне этого года.

Основное слушание дела состоится в 2026 году, дата пока неизвестна.

Футболист долгое время находился в Дубае. В феврале 2024 года он вместе со «Спартаком» прилетел туда на зимний сбор. Но выехать из ОАЭ он не смог из-за запроса на экстрадицию, поступившего из Нидерландов. До решения вопроса о выдаче Промес оставался в Эмиратах, где играл в местном клубе «Юнайтед» во втором дивизионе чемпионата ОАЭ.

