Нидерландский суд отказался отпустить Квинси Промеса из-под стражи
Апелляционный суд Амстердама в ходе досудебного слушания отказал бывшему футболисту «Спартака» Квинси Промесу в отмене или приостановке предварительного заключения. Такое решение принял Апелляционный суд Амстердама, сообщает De Telegraaf.
Суд счел, что по-прежнему существуют «веские обстоятельства», чтобы оставить футболиста под стражей.
В Нидерландах Промеса приговорили к шести годам лишения свободы за контрабанду кокаина и еще к полутора годам за нападение с ножом на кузена. В настоящее время дело находится на стадии апелляции.
В прокуратуре заявили, что существует риск побега и общество было бы шокировано, если бы Промесу позволили ожидать апелляции на свободе. Суд согласился с этим доводом. Суд также принял во внимание, что Промес «уклонялся от судебного процесса» до своей экстрадиции из Дубая в июне этого года.
Основное слушание дела состоится в 2026 году, дата пока неизвестна.
Футболист долгое время находился в Дубае. В феврале 2024 года он вместе со «Спартаком» прилетел туда на зимний сбор. Но выехать из ОАЭ он не смог из-за запроса на экстрадицию, поступившего из Нидерландов. До решения вопроса о выдаче Промес оставался в Эмиратах, где играл в местном клубе «Юнайтед» во втором дивизионе чемпионата ОАЭ.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Экспертиза выявила изменение психического состояния Долиной при сделке
Де Вевер исключил использование активов России без выполнения условий Бельгии
Мосгорсуд отклонил жалобу защиты Чекалиных на продление домашнего ареста
Барщевский объявил об уходе с поста полпреда правительства в КС
Wildberries проработает запуск собственного онлайн-кинотеатра
Трамп назвал цели США в отношении Венесуэлы