Министр спорта России поздравил Сафонова с рекордом и заявил, что без российских спортсменов мировой спорт «всегда будет не тот»

Михаил Дегтярев (Фото: Belkin Alexey / news.ru / Global Look Press)

Министр спорта России Михаил Дегтярев поздравил Матвея Сафонова с победой в Межконтинентальном кубке и рекордом ФИФА, назвав его «наследником Яшина». Сообщение он написал в своем телеграм-канале.

«Поздравляю Матвея Сафонова с великолепной игрой и новым рекордом ФИФА. Настоящий наследник великого Яшина», — написал министр.

Дегтярев заявил, что российские спортсмены остаются лучшими несмотря на международные запреты и что без России мировой спорт всегда будет неполноценным.

«Наши спортсмены были и остаются лучшими. Русские «звезды» вспыхивают и в хоккее, и в футболе, и в десятках других видов спорта, несмотря на все запреты и дискриминационные меры. Лишнее подтверждение того, что без России мировой спорт всегда будет не тот», — добавил Дегтярев.

Вратарь сборной России Сафонов был признан лучшим игроком Межконтинентального кубка, в решающей серии пенальти он отбил четыре удара подряд, став первым в истории ФИФА голкипером с таким результатом.

Футболист также стал первым россиянином, вышедшим на поле в финале Межконтинентального кубка, и вторым обладателем этого трофея после Владимира Бута (дортмундская «Боруссия», 1997 год). Бут не участвовал в финале из-за травмы.

ПСЖ стал обладателем Межконтинентального кубка, обыграв в финале бразильский «Фламенго» в серии пенальти (2:1) после ничьей в основное время (1:1).