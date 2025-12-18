Дегтярев назвал Сафонова «наследником Яшина»
Министр спорта России Михаил Дегтярев поздравил Матвея Сафонова с победой в Межконтинентальном кубке и рекордом ФИФА, назвав его «наследником Яшина». Сообщение он написал в своем телеграм-канале.
«Поздравляю Матвея Сафонова с великолепной игрой и новым рекордом ФИФА. Настоящий наследник великого Яшина», — написал министр.
Дегтярев заявил, что российские спортсмены остаются лучшими несмотря на международные запреты и что без России мировой спорт всегда будет неполноценным.
«Наши спортсмены были и остаются лучшими. Русские «звезды» вспыхивают и в хоккее, и в футболе, и в десятках других видов спорта, несмотря на все запреты и дискриминационные меры. Лишнее подтверждение того, что без России мировой спорт всегда будет не тот», — добавил Дегтярев.
Вратарь сборной России Сафонов был признан лучшим игроком Межконтинентального кубка, в решающей серии пенальти он отбил четыре удара подряд, став первым в истории ФИФА голкипером с таким результатом.
Футболист также стал первым россиянином, вышедшим на поле в финале Межконтинентального кубка, и вторым обладателем этого трофея после Владимира Бута (дортмундская «Боруссия», 1997 год). Бут не участвовал в финале из-за травмы.
ПСЖ стал обладателем Межконтинентального кубка, обыграв в финале бразильский «Фламенго» в серии пенальти (2:1) после ничьей в основное время (1:1).
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Экспертиза выявила изменение психического состояния Долиной при сделке
Де Вевер исключил использование активов России без выполнения условий Бельгии
Мосгорсуд отклонил жалобу защиты Чекалиных на продление домашнего ареста
Барщевский объявил об уходе с поста полпреда правительства в КС
Wildberries проработает запуск собственного онлайн-кинотеатра
Трамп назвал цели США в отношении Венесуэлы