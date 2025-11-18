Глава МОК выступила против политического вмешательства в спорт

Кирсти Ковентри заявила, что каждый спортсмен должен иметь возможность участвовать в турнирах без дискриминации или политического вмешательства

Кирсти Ковентри (Фото: Harold Cunningham / Getty Images)

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри заявила, что правительства стран должны обеспечивать нейтральность спорта. Она выступила с речью на Европейском вечере спорта в Брюсселе, ее слова приводит МОК.

«Спорт должен оставаться маяком надежды — местом, где люди могут объединиться в мирном соревновании. В этом суть олимпизма: каждый допущенный к участию спортсмен, команда и официальное лицо должны иметь возможность там участвовать без дискриминации или политического вмешательства», — заявила Ковентри.

Она призвала принимающие страны и организаторов спортивных мероприятий «выполнить свой долг». «Они должны гарантировать доступ для всех и уважать универсализм и автономию спорта», — добавила глава МОК.

В своей речи президент МОК также подчеркнула, что все голоса в олимпийском движении равноправны. «Мы прислушиваемся ко всем голосам и относимся к каждому члену с одинаковым уважением. Мы приветствуем новые идеи, откуда бы они ни исходили. Универсальность спорта означает, что каждый спортсмен, каждый НОК (национальный олимпийский комитет. — РБК), каждая федерация имеют одинаковую ценность. Будь то с севера или с юга, в спорте все равны. Демократия в спорте означает именно это: каждый голос и каждое голосование имеют одинаковый вес», — отметила она.

После начала военной операции на Украине в 2022 году МОК рекомендовал не допускать российских и белорусских спортсменов до международных соревнований. В 2023-м организация предоставила атлетам возможность выступать в нейтральном статусе в индивидуальных видах спорта.

Несмотря на рекомендации МОК, не все международные федерации приняли соответствующие решения.

В летних Олимпийских играх 2024 года в Париже приняли участие 15 российских спортсменов в нейтральном статусе, завоевав одно серебро (Мирра Андреева и Диана Шнайдер в теннисе в парах).

МОК 19 сентября разрешил россиянам участвовать в Играх-2026 на тех же условиях, что и в Париже: они должны пройти отбор и получить допуск от специальной комиссии. При этом большинство федераций по зимним олимпийским видам спорта не разрешили россиянам участвовать в отборе на Игры. На данный момент на Олимпиаду отобрались фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник, а также ски-альпинист Никита Филиппов. Остались еще шансы у конькобежцев и шорт-трекистов.

Олимпийские игры 2026 года пройдут в Милане и Кортина-д'Ампеццо с 6 по 22 февраля.