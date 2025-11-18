Нурмагомедов заявил, что не хочет боя Махачева на турнире в Белом доме

Этот турнир должен пройти 14 июня 2026 года, в день 80-летия президента США Дональда Трампа. Ислам Махачев, чемпион UFC в полусреднем весе, ранее заявил о желании принять в нем участие

Хабиб Нурмагомедов (Фото: Francois Nel / Getty Images)

Бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов не хотел был, чтобы Ислам Махачев в следующем голу принимал участие в турнире в Белом доме. Об этом он рассказал в «Хасл-влоге» с турнира UFC 322 на «Кинопоиске».

В ночь на 16 ноября Махачев единогласным решением судей победил австралийца Джека Делла Маддалену и стал новым чемпионом UFC в полусреднем весе. После боя он заявил о желании провести поединок в Белом доме.

«Ислам если там будет, то это будет большое событие для нас. Но если меня лично спросить, то я бы не хотел, чтобы Ислам там дрался. Почему? Просто не хочу», — заявил Нурмагомедов.

Турнир UFC должен пройти в Белом доме 14 июня 2026 года, в день 80-летия президента США Дональда Трампа. По данным The Hill, октагон UFC будет возведен на южной лужайке Белого дома. Мероприятие будет включать фейерверки и световые шоу, а также взвешивание бойцов у мемориала Аврааму Линкольну.