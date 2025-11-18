 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол ЧМ 2026. Европа. Отборочные матчи Испания Турция 1 1,18 x 8,5 2 16 Футбол ЧМ 2026. Европа. Отборочные матчи Азербайджан Франция 1 37 x 16 2 1,05 Футбол ЧМ 2026. Европа. Отборочные матчи Бельгия Лихтенштейн 1 1,02 x 23 2 53 Футбол ЧМ 2026. Азия. Отборочный этап Ирак ОАЭ 1 2,7 x 2,65 2 3,25 Футбол ЧМ 2026. Европа. Отборочные матчи Косово Швейцария 1 4,15 x 3,4 2 1,93 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Полутяжелый вес Дэвид Бенавидес Энтони Ярд 1 1,09 x 26 2 8 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Полусредний вес Брайан Норман-мл. Девин Хэйни 1 1,85 x 12 2 2,19
Спорт⁠,
0

Нурмагомедов заявил, что не хочет боя Махачева на турнире в Белом доме

Этот турнир должен пройти 14 июня 2026 года, в день 80-летия президента США Дональда Трампа. Ислам Махачев, чемпион UFC в полусреднем весе, ранее заявил о желании принять в нем участие
Хабиб Нурмагомедов
Хабиб Нурмагомедов (Фото: Francois Nel / Getty Images)

Бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов не хотел был, чтобы Ислам Махачев в следующем голу принимал участие в турнире в Белом доме. Об этом он рассказал в «Хасл-влоге» с турнира UFC 322 на «Кинопоиске».

В ночь на 16 ноября Махачев единогласным решением судей победил австралийца Джека Делла Маддалену и стал новым чемпионом UFC в полусреднем весе. После боя он заявил о желании провести поединок в Белом доме.

«Ислам если там будет, то это будет большое событие для нас. Но если меня лично спросить, то я бы не хотел, чтобы Ислам там дрался. Почему? Просто не хочу», — заявил Нурмагомедов.

Махачев заявил о желании провести бой в Белом доме в честь юбилея Трампа
Спорт
Ислам Махачев

Турнир UFC должен пройти в Белом доме 14 июня 2026 года, в день 80-летия президента США Дональда Трампа. По данным The Hill, октагон UFC будет возведен на южной лужайке Белого дома. Мероприятие будет включать фейерверки и световые шоу, а также взвешивание бойцов у мемориала Аврааму Линкольну.

Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

На Украине предрекли час расплаты Зеленского из-за коррупции Миндича — Economist

Эстония заявила США об усилении гибридной войны России с НАТО

В РПЦ сообщили о работе над запретом пропаганды субкультуры квадроберов

Лукашенко потребовал от чиновников отказаться от «излишней советскости»

Порошенко и его партия заблокировали трибуну Рады

FT назвала «странность», мешающую быстрой переброске войск в Европе
Авторы
Теги
Персоны
Иван Витченко Иван Витченко
смешанные единоборства (ММА) UFC Хабиб Нурмагомедов Ислам Махачев
Хабиб Нурмагомедов фото
Хабиб Нурмагомедов
спортсмен, боец смешанных единоборств, тренер, предприниматель
20 сентября 1988 года
Ислам Махачев фото
Ислам Махачев
спортсмен, боец смешанных единоборств
27 октября 1991 года
Материалы по теме
Хабиб Нурмагомедов фразой «я счастлив» отреагировал на победу Махачева
Спорт
Махачев снова стал лучшим бойцом UFC
Спорт
Сколько Махачев заработал за карьеру в UFC
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 18 ноября
EUR ЦБ: 94,42 (-0,68) Инвестиции, 09:21 Курс доллара на 18 ноября
USD ЦБ: 81,13 (0) Инвестиции, 09:21
Собянин сообщил о еще двух сбитых беспилотниках Политика, 19:17
Роману Ротенбергу грозит наказание за мат во время матча детских команд Спорт, 19:01
Избыток чувств (и веса): что на самом деле нужно домашнему животному РБК х Четыре Лапы, 19:00
ПСБ получил премию Frank Mortgage Award за удобство ипотечного сервиса Пресс-релиз, 19:00
Внуково и Шереметьево ограничили работу на фоне атаки дрона на Москву Политика, 18:58
Будущее человеческого капитала: как меняется роль HR в бизнесе Тренды, 18:47
Вице-мэр пожаловалась на «токсичность» жителей Воронежа Общество, 18:46
Прокачайте когнитивные способности
Тренируем мозг с интенсивом
Подробнее
Лувр закрыл галерею Кампана из-за хрупких балок Общество, 18:45
Роль системных интеграторов в цифровизации бизнеса в России. Исследование РБК х Ростелеком, 18:45
Двое полицейских пострадали при взрыве в Курской области Политика, 18:40
Кембриджский словарь выбрал слово 2025 года Общество, 18:36
ПВО уничтожила летевшие на Москву беспилотники Политика, 18:27
Риелторы предложили освидетельствовать продавцов жилья у психиатров Общество, 18:25
Минтранс сообщил о подготовке к открытию закрытых с 2022 года аэропортов Политика, 18:24