Нурмагомедов заявил, что не хочет боя Махачева на турнире в Белом доме
Бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов не хотел был, чтобы Ислам Махачев в следующем голу принимал участие в турнире в Белом доме. Об этом он рассказал в «Хасл-влоге» с турнира UFC 322 на «Кинопоиске».
В ночь на 16 ноября Махачев единогласным решением судей победил австралийца Джека Делла Маддалену и стал новым чемпионом UFC в полусреднем весе. После боя он заявил о желании провести поединок в Белом доме.
«Ислам если там будет, то это будет большое событие для нас. Но если меня лично спросить, то я бы не хотел, чтобы Ислам там дрался. Почему? Просто не хочу», — заявил Нурмагомедов.
Турнир UFC должен пройти в Белом доме 14 июня 2026 года, в день 80-летия президента США Дональда Трампа. По данным The Hill, октагон UFC будет возведен на южной лужайке Белого дома. Мероприятие будет включать фейерверки и световые шоу, а также взвешивание бойцов у мемориала Аврааму Линкольну.
