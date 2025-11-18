Махачев вернулся на первое место в рейтинге лучших бойцов UFC

Махачев снова стал лучшим бойцом UFC

Россиянин, который завоевал чемпионский пояс в полусреднем весе, сместил с первого места рейтинга лучших бойцов промоушена вне зависимости от весовых категорий Илию Топурию

Ислам Махачев (Фото: Ishika Samant / Getty Images)

Чемпион UFC в полусреднем весе россиянин Ислам Махачев вернулся на первое место в рейтинге лучших бойцов промоушена вне зависимости от весовых категорий (P4P).

В ночь на 16 ноября россиянин единогласным решением судей победил Джека Делла Маддалену в главном поединке турнира UFC 322, отобрав у австралийца чемпионский пояс.

Махачев первым из России выиграл два чемпионских титула в UFC. Ранее он был чемпионом в легком весе. В мае россиянин освободил этот титул, чтобы перейти в полусреднюю весовую категорию.

В рейтинге P4P Махачев опередил испанского бойца грузинского происхождения Илию Топурию, чемпиона UFC в легком весе.

Махачев с 21 октября 2023 года по 1 июля 2024-го уже занимал первое место в рейтинге P4P. Тогда с первой строчки его сместил Топурия, который завоевал оставленный Махачевым чемпионский пояс.