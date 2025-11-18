 Перейти к основному контенту
Спорт
0

Махачев снова стал лучшим бойцом UFC

Махачев вернулся на первое место в рейтинге лучших бойцов UFC
Россиянин, который завоевал чемпионский пояс в полусреднем весе, сместил с первого места рейтинга лучших бойцов промоушена вне зависимости от весовых категорий Илию Топурию
Ислам Махачев
Ислам Махачев (Фото: Ishika Samant / Getty Images)

Чемпион UFC в полусреднем весе россиянин Ислам Махачев вернулся на первое место в рейтинге лучших бойцов промоушена вне зависимости от весовых категорий (P4P).

В ночь на 16 ноября россиянин единогласным решением судей победил Джека Делла Маддалену в главном поединке турнира UFC 322, отобрав у австралийца чемпионский пояс.

Махачев первым из России выиграл два чемпионских титула в UFC. Ранее он был чемпионом в легком весе. В мае россиянин освободил этот титул, чтобы перейти в полусреднюю весовую категорию.

В рейтинге P4P Махачев опередил испанского бойца грузинского происхождения Илию Топурию, чемпиона UFC в легком весе.

Махачев с 21 октября 2023 года по 1 июля 2024-го уже занимал первое место в рейтинге P4P. Тогда с первой строчки его сместил Топурия, который завоевал оставленный Махачевым чемпионский пояс.

Иван Витченко Иван Витченко
смешанные единоборства (ММА) UFC Ислам Махачев
Ислам Махачев фото
Ислам Махачев
спортсмен, боец смешанных единоборств
27 октября 1991 года
