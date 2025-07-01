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Спорт ,  
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Махачев лишился первого места в рейтинге лучших бойцов UFC

Махачев уступил Топурии первое место в рейтинге лучших бойцов UFC
Лидером рейтинга лучших бойцов промоушена вне зависимости от весовых категорий стал Илие Топурия, новый чемпион UFC в легком весе
Ислам Махачев
Ислам Махачев (Фото: Harry How / Getty Images)

Бывший чемпион UFC в легком весе россиянин Ислам Махачев опустился на второе место в рейтинге лучших бойцов промоушена вне зависимости от весовых категорий (P4P).

Новым лидером стал испанский боец грузинского происхождения Илия Топурия. 29 июня на турнире UFC 317 он нокаутировал бразильца Чарльза Оливейру и завоевал оставленный Махачевым чемпионский пояс.

Титул в легком весе был вакантным после решения Махачева перейти в полусреднюю весовую категорию. Россиянина в этом году ждет чемпионский бой в новом весе против австралийца Джека Делла Маддалены (он восьмой в рейтинге P4P).

На пятое место в рейтинге (плюс четыре места) поднялся бразилец Алешандре Пантожа, который на UFC 317 четвертый раз защитил чемпионский титул в наилегчайшем весе.

Россиянин Магомед Анкалаев, чемпион в полутяжелом весе, потерял два места и теперь занимает седьмую строчке в рейтинге P4P.

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Иван Витченко Иван Витченко
смешанные единоборства (ММА) UFC Ислам Махачев Илия Топурия Магомед Анкалаев
Ислам Махачев фото
Ислам Махачев
спортсмен, боец смешанных единоборств
27 октября 1991 года
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