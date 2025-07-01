Махачев лишился первого места в рейтинге лучших бойцов UFC
Бывший чемпион UFC в легком весе россиянин Ислам Махачев опустился на второе место в рейтинге лучших бойцов промоушена вне зависимости от весовых категорий (P4P).
Новым лидером стал испанский боец грузинского происхождения Илия Топурия. 29 июня на турнире UFC 317 он нокаутировал бразильца Чарльза Оливейру и завоевал оставленный Махачевым чемпионский пояс.
Титул в легком весе был вакантным после решения Махачева перейти в полусреднюю весовую категорию. Россиянина в этом году ждет чемпионский бой в новом весе против австралийца Джека Делла Маддалены (он восьмой в рейтинге P4P).
На пятое место в рейтинге (плюс четыре места) поднялся бразилец Алешандре Пантожа, который на UFC 317 четвертый раз защитил чемпионский титул в наилегчайшем весе.
Россиянин Магомед Анкалаев, чемпион в полутяжелом весе, потерял два места и теперь занимает седьмую строчке в рейтинге P4P.
Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».
Семьям военных массово рассылают вирусные файлы
Кадыров рассказал, кто приехал на свадьбу его сына Адама
Москву накрыл циклон. Фото со спутника
В «Ленте.ру» сменится главред
В Баку задержали главу редакции и шеф-редактора Sputnik
В США турбина ветрогенератора перекрыла движение на трассе
«Союзмультфильм» зарегистрирует товарный знак «Чебубу»
ФИФА сняла с «Локомотива» запрет на регистрацию новичков
Прокуратура передала в СК материалы для уголовного дела против Дудя
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов