Степашин назвал уход Карпина из «Динамо» личным решением тренера

Степашин: «Карпину предлагали и дальше работать в «Динамо», но он решил уйти»

Член совета директоров «Динамо» заявил, что у Карпина был кредит доверия и ему предлагали работать и дальше. Степашин также отметил, что никаких конфликтов внутри клуба у Карпина не было

Сергей Степашин (Фото: Roman Naumov / URA.RU / Global Look Press)

Валерий Карпин самостоятельно принял решение покинуть пост главного тренер «Динамо». Об этом «Интерфаксу» заявил член совета директоров, глава консультативного совета московского клуба Сергей Степашин.

Карпин 17 ноября объявил, что принял решение покинуть «Динамо» и полностью сосредоточиться на сборной России. И.о. главного тренера стал Ролан Гусев.

«Карпину предлагали работать и дальше. Был кредит доверия. Но он принял решение уйти. Это его личное решение», — сказал Степашин.

По словам Степашина, никаких конфликтов внутри клуба у Карпина не было, а у него лично с тренером прекрасные отношения.

До конца года «Динамо» будет возглавлять Гусев. «Никакие кандидатуры на пост главного тренера сейчас не рассматриваются», — добавил Степашин.

Карпин возглавлял «Динамо» с июня, команда завершила первый круг РПЛ на десятом месте. В последний раз в чемпионате России команда выигрывала 26 сентября.