Степашин назвал уход Карпина из «Динамо» личным решением тренера
Валерий Карпин самостоятельно принял решение покинуть пост главного тренер «Динамо». Об этом «Интерфаксу» заявил член совета директоров, глава консультативного совета московского клуба Сергей Степашин.
Карпин 17 ноября объявил, что принял решение покинуть «Динамо» и полностью сосредоточиться на сборной России. И.о. главного тренера стал Ролан Гусев.
«Карпину предлагали работать и дальше. Был кредит доверия. Но он принял решение уйти. Это его личное решение», — сказал Степашин.
По словам Степашина, никаких конфликтов внутри клуба у Карпина не было, а у него лично с тренером прекрасные отношения.
До конца года «Динамо» будет возглавлять Гусев. «Никакие кандидатуры на пост главного тренера сейчас не рассматриваются», — добавил Степашин.
Карпин возглавлял «Динамо» с июня, команда завершила первый круг РПЛ на десятом месте. В последний раз в чемпионате России команда выигрывала 26 сентября.
Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
Небензя счел резолюцию США по Газе «очередным котом в мешке»
Финский президент спрогнозировал прямые переговоры Европы и России
Москва расторгла с Молдавией договор аренды павильона на ВДНХ
Врачи назвали долю пациентов с лишним весом
Почему Трамп готовится встречать саудовского принца с особыми почестями
Трамп готов подписать законопроект о санкциях при одном условии — Reuters