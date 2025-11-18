 Перейти к основному контенту
Спорт⁠,
«Мужской поступок». Стоило ли Карпину покидать «Динамо» ради сборной

Эксперты назвали мужским поступком уход Карпина из «Динамо» ради сборной России
Валерий Карпин покинул пост главного тренера «Динамо», чтобы сосредоточиться на работе со сборной России. Что говорят эксперты о том, стоило ли Карпину покидать клуб ради национальной команды, — в подборке «РБК Спорта»
Валерий Карпин
Валерий Карпин (Фото: Михаил Синицын / ТАСС)

Валерий Карпин покинул пост главного тренера московского «Динамо». Он отметил, что хочет полностью сосредоточиться на сборной России и «единственным приоритетом» для него будут результаты национальной команды, ее подготовка к отдельным матчам и возвращению на международный уровень.

Карпин возглавлял «Динамо» с июня, команда завершила первый круг РПЛ на десятом месте. В последний раз в чемпионате России команда выигрывала 26 сентября. Это слабейший показатель среди тренеров «бело-голубых» с 2006 года.

Глава РФС Александр Дюков говорил, что Карпину разрешили совмещение постов до возвращения сборной на международные турниры.

Карпин возглавил сборную России в июле 2021 года, в 2024-м продлил контракт на четыре года. Сборная России с момента отстранения в 2022 году не проигрывала на протяжении 23 товарищеских матчей до последней встречи с командой Чили (0:2) 15 ноября.

Что говорят эксперты

Юрий Семин, бывший тренер сборной России и «Локомотива»

«Ничего необычного. Мое мнение, что это хорошее, правильное решение. Ему надо сосредоточиться на главной команде. Тем более что в недалеком будущем будем играть в международных официальных матчах. Лучше раньше уйти», — сказал Семин «РБК Спорту».

По его словам, для многих результат Карпина в «Динамо» является неудовлетворительным. «Решение в целом неожиданно для меня. Бессмысленно давать оценку работе Карпина в «Динамо». Может, сейчас они бы выиграли все игры и оказались в тройке лучших. Никто не знает. Наверное, результат неудовлетворительный для всех. Но ничего необычного нет», — заключил он.

Максим Митрофанов, генеральный секретарь РФС

«Уверен, что его полный фокус на национальной сборной — правильное решение Валерия Георгиевича. У национальной сборной впереди новый календарь игр, новые задачи. Наша команда обновляется, в ней появляется все больше молодых игроков. Не стоит забывать также, что глобально в зоне ответственности главного тренера первой команды находится весь институт национальных сборных, молодые футболисты, которые постучатся в дверь главной команды через два-три года, постоянная подготовка резерва. Поэтому такая работа требует не только много времени, но и полной вовлеченности», — цитирует Митрофанова пресс-служба РФС.

Вячеслав Колосков, почетный президент РФС

«Ожидаемое решение Карпина. Все говорили о том, что нужно сделать выбор и не совмещать. Он сделал этот выбор. В российском футболе Карпин — значимая фигура. Абсолютно верное решение, вопрос в том, насколько своевременное. «Динамо» приглашало Карпина с надеждой, что он приведет к позитивным результатам, этого не случилось. Я думаю, что его уход не связан со сборной России», — сказал Колосков Metaratings.ru.

Дмитрий Аленичев, четырехкратный чемпион России

«В последнее время было видно, как Карпин устал. Ему нужно было сделать выбор — сборная России или «Динамо». Думал, что подобное произойдет в декабре, когда завершится первая часть сезона, но он принял решение сразу после матчей с Перу и Чили. Представьте психологическое состояние Валерия Георгиевича. У него через три дня игры, клуб чередуется со сборной, еще и журналисты каверзные вопросы задают. Конечно, он вам иногда отвечает эмоционально, остро. Я его понимаю, тяжело иногда совладать с нервами», — отметил Аленичев «Матч ТВ».

Андрей Аршавин, бывший полузащитник сборной России

«Мне кажется, что это мужской поступок. Уходить самому всегда сложнее, нежели когда тебя увольняют. В последнее время неудовлетворительные результаты были и у сборной, и у «Динамо». Наверное, Валерий Георгиевич справедливо рассудил, что лучше в одном месте хорошо, чем не очень везде. Желаю ему удачи и думаю, что у него, как и прежде, будет лучше получаться со сборной», — сказал Аршавин «РБ Спорт».

Владимир Быстров, бывший полузащитник сборной России

«Наконец-то замечательная новость. Настоящий сильный поступок от главного тренера сборной. Он может сосредоточиться на национальной команде. Не нужно будет реагировать на обвинения в двойных стандартах или желании поберечь тех или иных футболистов. Теперь у Карпина будет возможность это сделать и подготовить команду к возвращению в международные соревнования. На мой взгляд, Георгич — молодец!» — приводит слова Быстрова Sports.ru.

Альвина Цаканян
Футбол ФК Динамо Москва Валерий Карпин
Валерий Карпин фото
Валерий Карпин
футбольный тренер, спортсмен, футболист
2 февраля 1969 года
