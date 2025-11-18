«Мужской поступок». Стоило ли Карпину покидать «Динамо» ради сборной
Валерий Карпин покинул пост главного тренера московского «Динамо». Он отметил, что хочет полностью сосредоточиться на сборной России и «единственным приоритетом» для него будут результаты национальной команды, ее подготовка к отдельным матчам и возвращению на международный уровень.
Карпин возглавлял «Динамо» с июня, команда завершила первый круг РПЛ на десятом месте. В последний раз в чемпионате России команда выигрывала 26 сентября. Это слабейший показатель среди тренеров «бело-голубых» с 2006 года.
Глава РФС Александр Дюков говорил, что Карпину разрешили совмещение постов до возвращения сборной на международные турниры.
Карпин возглавил сборную России в июле 2021 года, в 2024-м продлил контракт на четыре года. Сборная России с момента отстранения в 2022 году не проигрывала на протяжении 23 товарищеских матчей до последней встречи с командой Чили (0:2) 15 ноября.
Что говорят эксперты
Юрий Семин, бывший тренер сборной России и «Локомотива»
«Ничего необычного. Мое мнение, что это хорошее, правильное решение. Ему надо сосредоточиться на главной команде. Тем более что в недалеком будущем будем играть в международных официальных матчах. Лучше раньше уйти», — сказал Семин «РБК Спорту».
По его словам, для многих результат Карпина в «Динамо» является неудовлетворительным. «Решение в целом неожиданно для меня. Бессмысленно давать оценку работе Карпина в «Динамо». Может, сейчас они бы выиграли все игры и оказались в тройке лучших. Никто не знает. Наверное, результат неудовлетворительный для всех. Но ничего необычного нет», — заключил он.
Максим Митрофанов, генеральный секретарь РФС
«Уверен, что его полный фокус на национальной сборной — правильное решение Валерия Георгиевича. У национальной сборной впереди новый календарь игр, новые задачи. Наша команда обновляется, в ней появляется все больше молодых игроков. Не стоит забывать также, что глобально в зоне ответственности главного тренера первой команды находится весь институт национальных сборных, молодые футболисты, которые постучатся в дверь главной команды через два-три года, постоянная подготовка резерва. Поэтому такая работа требует не только много времени, но и полной вовлеченности», — цитирует Митрофанова пресс-служба РФС.
Вячеслав Колосков, почетный президент РФС
«Ожидаемое решение Карпина. Все говорили о том, что нужно сделать выбор и не совмещать. Он сделал этот выбор. В российском футболе Карпин — значимая фигура. Абсолютно верное решение, вопрос в том, насколько своевременное. «Динамо» приглашало Карпина с надеждой, что он приведет к позитивным результатам, этого не случилось. Я думаю, что его уход не связан со сборной России», — сказал Колосков Metaratings.ru.
Дмитрий Аленичев, четырехкратный чемпион России
«В последнее время было видно, как Карпин устал. Ему нужно было сделать выбор — сборная России или «Динамо». Думал, что подобное произойдет в декабре, когда завершится первая часть сезона, но он принял решение сразу после матчей с Перу и Чили. Представьте психологическое состояние Валерия Георгиевича. У него через три дня игры, клуб чередуется со сборной, еще и журналисты каверзные вопросы задают. Конечно, он вам иногда отвечает эмоционально, остро. Я его понимаю, тяжело иногда совладать с нервами», — отметил Аленичев «Матч ТВ».
Андрей Аршавин, бывший полузащитник сборной России
«Мне кажется, что это мужской поступок. Уходить самому всегда сложнее, нежели когда тебя увольняют. В последнее время неудовлетворительные результаты были и у сборной, и у «Динамо». Наверное, Валерий Георгиевич справедливо рассудил, что лучше в одном месте хорошо, чем не очень везде. Желаю ему удачи и думаю, что у него, как и прежде, будет лучше получаться со сборной», — сказал Аршавин «РБ Спорт».
Владимир Быстров, бывший полузащитник сборной России
«Наконец-то замечательная новость. Настоящий сильный поступок от главного тренера сборной. Он может сосредоточиться на национальной команде. Не нужно будет реагировать на обвинения в двойных стандартах или желании поберечь тех или иных футболистов. Теперь у Карпина будет возможность это сделать и подготовить команду к возвращению в международные соревнования. На мой взгляд, Георгич — молодец!» — приводит слова Быстрова Sports.ru.
