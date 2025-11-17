«Динамо» назвало сменщика Карпина на посту тренера
Ролан Гусев стал исполняющим обязанности главного тренера «Динамо» после отставки Валерия Карпина, сообщила пресс-служба московского клуба РПЛ.
Карпин, возглавлявший «Динамо» с июня, 17 ноября объявил, что покинет клуб и сосредоточится на сборной России.
Гусев работает в тренерском штабе «Динамо» с лета 2023 года, в конце прошлого сезона он уже возглавлял команду вместо уволенного Марцела Лички. С Гусевым «Динамо» выиграло три из четырех последних матчей сезона.
Гусев является воспитанником «Динамо» (161 матч и 28 голов за основу клуба). В качестве тренера он ранее работал с молодежкой ЦСКА, в академии «армейцев» и юношеских сборных России.
«Динамо» после 15 туров идет десятым в турнирной таблице РПЛ.
