Спорт⁠,
0

Московское «Динамо» нанесло «Сибири» 12-е подряд поражение в КХЛ

Встреча завершилась со счетом 3:2, победную шайбу забросил Никита Гусев
Фото: телеграм-канал ХК «Динамо» (Москва)
Фото: телеграм-канал ХК «Динамо» (Москва)

Московское «Динамо» обыграло новосибирскую «Сибирь» со счетом 3:2 в гостевом матче регулярного чемпионата «Фонбет» — КХЛ.

В составе хозяев шайбы забросили Тимур Ахияров (2-я минута) и Скотт Уилсон (28). У гостей отличились Артем Швец-Роговой (11), Дилан Сикьюра (26) и Никита Гусев (31).

Накануне «Сибирь» второй раз за сезон уволила главного тренера. Команду покинул Вячеслав Буцаев, который проработал меньше двух месяцев. Исполняющим обязанности главного тренера назначен Ярослав Люзенков.

«Динамо» нанесло «Сибири» 12-е подряд поражение, а также прервало свою трехматчевую серию поражений.

«Динамо» набрало 33 очка в 26 матчах и занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции. «Сибирь» с 17 очками расположилась на последней, 11-й строчке на Востоке.

В следующем матче «Динамо» 18 ноября примет московский «Спартак», «Сибирь» днем ранее дома сыграет с «Шанхай Дрэгонс».

Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Хоккей КХЛ ХК Динамо Москва ХК Сибирь

