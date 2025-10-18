 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Россия. Премьер-Лига Спартак Ростов 1 1,65 x 3,9 2 5,4 Футбол Россия. Премьер-Лига Динамо Махачкала Краснодар 1 4,7 x 3,4 2 1,85 Футбол Россия. Премьер-Лига Локомотив ЦСКА 1 2,7 x 3,5 2 2,68 Футбол Англия. Премьер-Лига Манчестер Сити Эвертон 1 1,43 x 4,4 2 7,8 Футбол Россия. Премьер-Лига Сочи Зенит 1 7,8 x 4,7 2 1,4 Футбол Россия. Премьер-Лига Рубин Балтика 1 2,7 x 2,9 2 2,9 Футбол Россия. Премьер-Лига Динамо Ахмат 1 1,75 x 3,9 2 4,5 Футбол Англия. Премьер-Лига Ливерпуль Манчестер Юнайтед 1 1,6 x 4,3 2 5,1 Футбол Италия. Серия А Милан Фиорентина 1 1,53 x 4,15 2 6,3 Единоборства MMA. UFC Fight Night 262. Ванкувер. Главный бой вечера. Средний вес. 5 раундов Ренье де Риддер Брендэн Аллен 1 1,38 x 60 2 3,15 Единоборства MMA. UFC Fight Night 262. Ванкувер Азамат Бекоев Юсри Белгаруи 1 1,27 x 64 2 3,95 Единоборства MMA. UFC 321. Остров Яс. Абу-Даби. Титульный бой. Тяжелый вес. 5 раундов Том Аспиналл Сириль Ган 1 1,23 x 66 2 4,4 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Верджил Ортис-мл. Эриксон Лубин 1 1,17 x 26 2 5,3 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Полусредний вес Брайан Норман-мл. Девин Хэйни 1 1,85 x 12 2 2,19
Спорт⁠,
0

Мирра Андреева опустится на 9-е место рейтинга WTA после неудачи в Нинбо

Сейчас 18-летняя россиянка занимает шестую строчку, ее обойдут итальянка Джасмин Паолини, американка Мэдисон Киз и представительница Казахстана Елена Рыбакина
Мирра Андреева
Мирра Андреева (Фото: Wang He / Getty Images)

Российская теннисистка Мирра Андреева опустится с шестой на девятую строчку рейтинга WTA после завершения турнира в китайском Нинбо.

18-летняя первая ракетка России уступила во втором круге в Нинбо китаянке Чжу Линь, 291-й ракетке мира, со счетом 6:4, 3:6, 2:6. Андреева проиграла уже три матча подряд — ранее в октябре она вылетела в 1/8 финала турнира в Пекине и в первом же матче «тысячника» в Ухане.

В прошлом году Андреева дошла в Нинбо до финала, она потеряет в рейтинге 324 очка. Россиянку обойдут итальянка Джасмин Паолини, американка Мэдисон Киз и представительница Казахстана Елена Рыбакина, которая вышла в финал в Нинбо.

Турнир в Нинбо категории WTA 500 завершится 19 октября. Призовой фонд соревнований составляет более $1 млн.

Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».

Главное для большого бизнеса
СберПро Технологии

Открытые финансы и AI-агенты: как финтех меняет клиентский путь и бизнес-модели

СберПро Финансы

Как работают платформы ЦФА и какому бизнесу доступна эмиссия

СберПро Металлургия

Как AI используется в металлургии: экономический эффект и новые профессии

СберПро Главное

SberPro Tech 2025. IV конференция по цифровой трансформации бизнеса

СберПро Интересное

Дайджест глобальных технологических трендов

СберПро Технологии

Нечеловеческая сила. Как роботизация меняет российский бизнес

СберПро Кадры

Забота как работа. Почему наставничество — главный тренд развития сотрудников

СберПро Интересное

AI-этика в финансах: баланс между инновациями и ответственностью

СберПро Интересное

Миссия или метрики: что первично в управлении компанией?

СберПро MNC

Взаимный интерес. Как развивается экономическое сотрудничество России с Вьетнамом и Таиландом

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Персоны
Иван Витченко Иван Витченко
теннис WTA Мирра Андреева Елена Рыбакина
Мирра Андреева фото
Мирра Андреева
спортсменка, теннисистка
29 апреля 2007 года
Материалы по теме
Мирра Андреева потерпела третье поражение подряд. В чем причины неудач
Спорт
Мирра Андреева проиграла 219-й ракетке мира на старте турнира в Нинбо
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 18 октября
EUR ЦБ: 94,58 (+2,5) Инвестиции, 17 окт, 22:26 Курс доллара на 18 октября
USD ЦБ: 80,98 (+1,9) Инвестиции, 17 окт, 22:26
В Ленобласти в сарае нашли тайник с 18 кг тротиловых шашек и патронами Общество, 14:59
Клуб Дзюбы впервые с июля выиграл матч в РПЛ Спорт, 14:58
Как компании выбирают, кто будет внедрять ИТ-системы. Исследование РБК х Ростелеком, 14:55
Axios узнал о «резком завершении» встречи Трампа и Зеленского Политика, 14:40
Вулкан на Гавайях выбросил лаву на рекордную высоту более 450 м Общество, 14:39
Технологии в деле: как цифровые решения усиливают крупный бизнес РБК х МТС Бизнес, 14:39
На Земле началась третья за месяц магнитная буря Общество, 14:28
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 20 октября
Присоединиться
Стивен Сигал заявил о желании сняться в российском кино Общество, 14:21
Вторая ракетка России обыграла четвертую в полуфинале турнира WTA в Китае Спорт, 14:11
Торги в выходные дни: что нужно знать начинающим инвесторам и не только #всенабиржу!, 14:10
«Сыграл роль статиста». Что иноСМИ говорят о встрече Трампа с Зеленским Политика, 14:07
Мирра Андреева опустится на 9-е место рейтинга WTA после неудачи в Нинбо Спорт, 13:46
Подросток пострадал в результате атаки дрона в Белгородской области Политика, 13:42
«Газпром» подал иск к филиалу Linde Бизнес, 13:23