Мирра Андреева опустится на 9-е место рейтинга WTA после неудачи в Нинбо
Российская теннисистка Мирра Андреева опустится с шестой на девятую строчку рейтинга WTA после завершения турнира в китайском Нинбо.
18-летняя первая ракетка России уступила во втором круге в Нинбо китаянке Чжу Линь, 291-й ракетке мира, со счетом 6:4, 3:6, 2:6. Андреева проиграла уже три матча подряд — ранее в октябре она вылетела в 1/8 финала турнира в Пекине и в первом же матче «тысячника» в Ухане.
В прошлом году Андреева дошла в Нинбо до финала, она потеряет в рейтинге 324 очка. Россиянку обойдут итальянка Джасмин Паолини, американка Мэдисон Киз и представительница Казахстана Елена Рыбакина, которая вышла в финал в Нинбо.
Турнир в Нинбо категории WTA 500 завершится 19 октября. Призовой фонд соревнований составляет более $1 млн.
