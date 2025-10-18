Рыбакина вышла в финал крупного турнира WTA в Китае
Представительница Казахстана Елена Рыбакина вышла в финал турнира категории WTA 500 в Нинбо (Китай).
В полуфинале 26-летняя Рыбакина, третья сеяная, обыграла итальянку Джасмин Паолини, восьмую ракетку мира, со счетом 6:3, 6:2.
В решающем матче соперницей Рыбакиной станет победительница пары Диана Шнайдер (Россия) — Екатерина Александрова (Россия).
На счету уроженки Москвы Рыбакиной девять титулов WTA в одиночном разряде. В 2022 году теннисистка, которая сейчас занимает девятое место в мировом рейтинге, стала победительницей Уимблдона.
Рыбакина, Паолини и россиянка Мирра Андреева борются за последние две путевки на Итоговый турнир WTA. Все решится на следующей неделе.
Турнир в Нинбо завершится 19 октября. Призовой фонд соревнований составляет более $1 млн.
