Рыбакина вышла в финал крупного турнира WTA в Китае

Рыбакина победила Паолини и вышла в финал «пятисотника» WTA в Нинбо

В полуфинале представительница Казахстана легко обыграла итальянку Джасмин Паолини. В решающем матче она сыграет против россиянок Дианы Шнайдер или Екатерины Александровой

Елена Рыбакина (Фото: Wang He / Getty Images)

Представительница Казахстана Елена Рыбакина вышла в финал турнира категории WTA 500 в Нинбо (Китай).

В полуфинале 26-летняя Рыбакина, третья сеяная, обыграла итальянку Джасмин Паолини, восьмую ракетку мира, со счетом 6:3, 6:2.

В решающем матче соперницей Рыбакиной станет победительница пары Диана Шнайдер (Россия) — Екатерина Александрова (Россия).

На счету уроженки Москвы Рыбакиной девять титулов WTA в одиночном разряде. В 2022 году теннисистка, которая сейчас занимает девятое место в мировом рейтинге, стала победительницей Уимблдона.

Рыбакина, Паолини и россиянка Мирра Андреева борются за последние две путевки на Итоговый турнир WTA. Все решится на следующей неделе.

Турнир в Нинбо завершится 19 октября. Призовой фонд соревнований составляет более $1 млн.