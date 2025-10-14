Овечкин не может забить на старте сезона НХЛ из-за возраста и травмы

Овечкин не может забить на старте НХЛ. Что происходит с лучшим снайпером

Лучший снайпер в истории НХЛ отметился двумя результативными передачами в этих играх, но ни разу не поразил ворота соперника

Александр Овечкин (Фото: Getty Images)

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин провел три матча в новом сезоне НХЛ.

Лучший снайпер в истории НХЛ отметился двумя результативными передачами в этих играх, но ни разу не поразил ворота соперника.

Как возраст сказался на результативности Овечкина на старте сезона

Капитан столичной команды в ветеранском возрасте не сразу входит в сезон. Овечкин после наступления 36 лет не забросил ни одной шайбы в стартовых трех играх регулярных чемпионатов. В 2023 году прервал безголевую серию в пятой игре, в остальных трех случаях — в четвертой.

При этом до 36 лет у него лишь раз случалось подобное. В 2013 году безголевая серия составила четыре матча на старте.

Как Овечкин провел предсезонную подготовку

Капитан «Вашингтона» в период предсезонной подготовки активно участвовал в мероприятиях, которые не связаны с хоккеем. Из-за травмы 40-летний форвард пропустил практически весь тренировочный лагерь.

Он получил травму «нижней части тела» 18 сентября в первый день тренировочного лагеря. Только 29-го числа ему разрешили полноконтактные тренировки. Он восстановился спустя десять дней и сыграл в двух из шести предсезонных матчей.

Бронзовый призер Олимпиады в составе сборной России Сергей Самсонов не видит проблем в игре Овечкина и считает, что ему нужно время.

«Александр вкатывается в сезон, все у него нормально. У него достаточно времени для разгона», — цитирует лучшего новичка НХЛ 1997/98 ТАСС.

Какие самые длительные безголевые серии Овечкина

В ноябре — декабре 2023 года безголовая серию Овечкина достигла 14 матчей. Он смог ее прервать буквально перед новым годом.

При этом всю первую половину сезона-2023/24 он провел неудачно. Первую шайбу забросил в пятом матче, а после последовала 11-матчевая безголовая серия, которая стала на тот момент самой длительной.

До этого самой длительная безголевая серия составляла 10 игр (февраль-марта 2017 г).