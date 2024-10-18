 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

В ЦАР предложили провести товарищеский матч со сборной России по футболу

Министр спорта ЦАР предложил провести товарищеский матч со сборной России
В октябре подопечные Валерия Карпина не смогли сыграть товарищеские матчи из-за отсутствия соперников
Игроки сборной России
Игроки сборной России (Фото: Сергей Булкин / ТАСС)

Министр по делам молодежи, спорта и гражданского воспитания Центральноафриканской Республики (ЦАР) Доненг Ванзумон предложил провести товарищеский матч со сборной России по футболу. Об этом сообщается в телеграм-канале посольства России в ЦАР.

«Ванзумон выразил желание провести товарищеский матч по футболу между сборными ЦАР и России», — говорится в сообщении.

Сборная ЦАР занимает 128-е место в рейтинге ФИФА.

Ранее 18 октября генеральный секретарь РФС сообщил о переговорах с 25 сборными по товарищеским матчам.

В РФС сообщили о переговорах с 25 сборными по товарищеским матчам
Спорт
Игроки сборной России

Российские команды с февраля 2022 года отстранены от всех международных турниров, в связи с чем сборная России проводит только товарищеские матчи.

При этом октябрьский сбор команды Валерия Карпина прошел без товарищеских матчей из-за отсутствия соперников.

Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».

Украина станет членом НАТО, заявил генсек альянса Марк Рютте

Татьяна Ким рассказала, что ее пытались насильно вывезти и заставить переписать бизнес

Ученые нашли способ сбрасывать больше калорий при ходьбе

NASA доказала существование «адской» экзолуны

Зеленский назвал три сценария развития конфликта после выборов в США

Объем экспорта из Китая в Россию достиг исторического рекорда

Минфин заявил о росте потребления российского алкоголя до максимума за 3 года

Чем опасна покупка авто из Южной Кореи

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Футбол сборная России по футболу ЦАР
Материалы по теме
Сборная Кубы после проигрыша 0:8 захотела повторный матч с Россией
Спорт
РФС отказался от матча с Пакистаном после слов о «неофициальной сборной»
Спорт
Карпин заявил, что его удивил визит допинг-офицеров на тренировку сборной
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 19 октября
EUR ЦБ: 104,86 (-0,9) Инвестиции, 17:41 Курс доллара на 19 октября
USD ЦБ: 96,42 (-0,73) Инвестиции, 17:41
В Одессе в районе порта прозвучали взрывыПолитика, 22:16
Лидеры четырех стран Запада обсудили план Зеленского без негоПолитика, 22:13
Минобороны сообщило о новом обмене пленными при посредничестве Эмиратов⁠Политика, 21:53
В РПЦ призвали при запрете пропаганды чайлдфри не забывать о монахахОбщество, 21:42
СК объяснил обыски в псковском отделении «Яблока»Политика, 21:38
Вся Куба осталась без света из-за аварииОбщество, 21:35
Дзюба фразой «время покажет» ответил на вопрос о серьезности своей травмыСпорт, 21:21
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
КХЛ осудила IIHF из-за перехода игрока при действующем контракте с «Сочи»Спорт, 21:04
На западе Москвы потушили пожар в жилом домеОбщество, 21:02
Мишустин уволил первого замглавы МинэкономразвитияЭкономика, 20:58
Военная операция на Украине. ГлавноеПолитика, 20:57
Нападение ВСУ на Курскую область. ГлавноеПолитика, 20:50
Россельхознадзор временно ограничит ввоз срезанных цветов из КазахстанаОбщество, 20:47
Зеленский допустил, что Украина не выйдет на границы 1991 годаПолитика, 20:41