В ЦАР предложили провести товарищеский матч со сборной России по футболу
Министр по делам молодежи, спорта и гражданского воспитания Центральноафриканской Республики (ЦАР) Доненг Ванзумон предложил провести товарищеский матч со сборной России по футболу. Об этом сообщается в телеграм-канале посольства России в ЦАР.
«Ванзумон выразил желание провести товарищеский матч по футболу между сборными ЦАР и России», — говорится в сообщении.
Сборная ЦАР занимает 128-е место в рейтинге ФИФА.
Ранее 18 октября генеральный секретарь РФС сообщил о переговорах с 25 сборными по товарищеским матчам.
Российские команды с февраля 2022 года отстранены от всех международных турниров, в связи с чем сборная России проводит только товарищеские матчи.
При этом октябрьский сбор команды Валерия Карпина прошел без товарищеских матчей из-за отсутствия соперников.
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