В ЦАР предложили провести товарищеский матч со сборной России по футболу

В октябре подопечные Валерия Карпина не смогли сыграть товарищеские матчи из-за отсутствия соперников

Игроки сборной России (Фото: Сергей Булкин / ТАСС)

Министр по делам молодежи, спорта и гражданского воспитания Центральноафриканской Республики (ЦАР) Доненг Ванзумон предложил провести товарищеский матч со сборной России по футболу. Об этом сообщается в телеграм-канале посольства России в ЦАР.

«Ванзумон выразил желание провести товарищеский матч по футболу между сборными ЦАР и России», — говорится в сообщении.

Сборная ЦАР занимает 128-е место в рейтинге ФИФА.

Ранее 18 октября генеральный секретарь РФС сообщил о переговорах с 25 сборными по товарищеским матчам.

Российские команды с февраля 2022 года отстранены от всех международных турниров, в связи с чем сборная России проводит только товарищеские матчи.

При этом октябрьский сбор команды Валерия Карпина прошел без товарищеских матчей из-за отсутствия соперников.