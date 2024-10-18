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Клуб Слуцкого поднялся на первое место в чемпионате Китая

«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого обыграл «Хэнань» и вышел в лидеры чемпионата Китая
«Шанхай Шэньхуа» пропустил первым от «Хэнаня» на 62-й минуте, но в итоге одержал победу со счетом 2:1. До завершения турнира остается два тура
Леонид Слуцкий
Леонид Слуцкий (Фото: ФК «Шанхай Шэньхуа»)

Футболисты «Шанхай Шэньхуа» дома обыграли «Хэнань» со счетом 2:1 в матче 28-го тура чемпионата Китая.

В составе хозяев гол забили Жоау Карлуш (64-я минута) и У Си (89). У гостей отличился Неманья Чович (62).

«Шанхай Шэньхуа», который с января возглавляет российский тренер Леонид Слуцкий, поднялся на первое место в турнирной таблице чемпионата Китая, набрав 73 очка. На второй строчке с 72 очками идет «Шанхай Порт», который к 75-й минуте своего матча 28-го тура уступает «Чэнду Жунчэн» со счетом 1:3.

До завершения чемпионата остается два тура.

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В следующем туре «Шанхай Шэньхуа» 27 октября примет «Шэньчжэнь Пэн Сити».

Слуцкий — бывший главный тренер сборной России. На протяжении карьеры возглавлял ЦСКА, «Рубин», «Крылья Советов», «Халл Сити», «Витесс» и другие клубы.

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Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Футбол Китай ФК Шанхай Шэньхуа Леонид Слуцкий (тренер)
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