Клуб Слуцкого поднялся на первое место в чемпионате Китая
Футболисты «Шанхай Шэньхуа» дома обыграли «Хэнань» со счетом 2:1 в матче 28-го тура чемпионата Китая.
В составе хозяев гол забили Жоау Карлуш (64-я минута) и У Си (89). У гостей отличился Неманья Чович (62).
«Шанхай Шэньхуа», который с января возглавляет российский тренер Леонид Слуцкий, поднялся на первое место в турнирной таблице чемпионата Китая, набрав 73 очка. На второй строчке с 72 очками идет «Шанхай Порт», который к 75-й минуте своего матча 28-го тура уступает «Чэнду Жунчэн» со счетом 1:3.
До завершения чемпионата остается два тура.
В следующем туре «Шанхай Шэньхуа» 27 октября примет «Шэньчжэнь Пэн Сити».
Слуцкий — бывший главный тренер сборной России. На протяжении карьеры возглавлял ЦСКА, «Рубин», «Крылья Советов», «Халл Сити», «Витесс» и другие клубы.
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