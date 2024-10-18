В федерации фигурного катания заявили о диалоге с ISU по допуску россиян

Генеральный директор ФФККР Александр Коган подчеркнул, что федерация находится с ISU «в диалоге, а не в монологе». Российские спортсмены отстранены от соревнований под эгидой ISU с марта 2022 года

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Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) ведет диалог с Международным союзом конькобежцев (ISU) по вопросу допуска российских спортсменов, заявил ТАСС генеральный директор ФФККР Александр Коган.

«Взаимодействие продолжается, обсуждение идет, но пока прогнозов строить не буду. ФФККР находится в обсуждении допуска российских фигуристов. Мы в диалоге, а не в монологе, как это было некоторое время назад», — сказал Коган.

В конце сентября совет ISU не стал отменять отстранение российских спортсменов на предстоящий сезон.

Под эгидой ISU проходят соревнования по фигурному катанию, конькобежному спорту и шорт-треку.

Российские спортсмены отстранены от соревнований под эгидой ISU с 1 марта 2022 года. В Кремле неоднократно осуждали ограничения в отношении российских спортсменов и заявляли, что выступают «против политизации спорта».