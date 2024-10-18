 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

В федерации фигурного катания заявили о диалоге с ISU по допуску россиян

Гендиректор ФФККР Коган: ведем диалог с ISU по допуску российских фигуристов
Генеральный директор ФФККР Александр Коган подчеркнул, что федерация находится с ISU «в диалоге, а не в монологе». Российские спортсмены отстранены от соревнований под эгидой ISU с марта 2022 года
Фото: Tim Nwachukwu / Getty Images
Фото: Tim Nwachukwu / Getty Images

Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) ведет диалог с Международным союзом конькобежцев (ISU) по вопросу допуска российских спортсменов, заявил ТАСС генеральный директор ФФККР Александр Коган.

«Взаимодействие продолжается, обсуждение идет, но пока прогнозов строить не буду. ФФККР находится в обсуждении допуска российских фигуристов. Мы в диалоге, а не в монологе, как это было некоторое время назад», — сказал Коган.

ISU продлил отстранение российских фигуристов от международных турниров
Спорт
Фото:Tim Nwachukwu / Getty Images

В конце сентября совет ISU не стал отменять отстранение российских спортсменов на предстоящий сезон.

Под эгидой ISU проходят соревнования по фигурному катанию, конькобежному спорту и шорт-треку.

Российские спортсмены отстранены от соревнований под эгидой ISU с 1 марта 2022 года. В Кремле неоднократно осуждали ограничения в отношении российских спортсменов и заявляли, что выступают «против политизации спорта».

Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».

Украина станет членом НАТО, заявил генсек альянса Марк Рютте

Татьяна Ким рассказала, что ее пытались насильно вывезти и заставить переписать бизнес

Ученые нашли способ сбрасывать больше калорий при ходьбе

Половина россиян оказались не готовы работать меньше чем за ₽50 тыс.

В Ливане назвали нового главу ХАМАС

Орбан заявил, что с планом Зеленского победить нельзя

Минфин заявил о росте потребления российского алкоголя до максимума за 3 года

Чем опасна покупка авто из Южной Кореи

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
фигурное катание ISU Александр Коган отстранение спортсменов сборная России по фигурному катанию
Материалы по теме
WADA скрыло заключение эксперта, способное оправдать фигуристку Валиеву
Спорт
Сменившая гражданство российская фигуристка покинула академию Плющенко
Спорт
Фигуристка Косторная пропустит часть сезона из-за болезни
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 18 октября
EUR ЦБ: 105,76 (-0,33) Инвестиции, 17 окт, 18:07 Курс доллара на 18 октября
USD ЦБ: 97,15 (-0,11) Инвестиции, 17 окт, 18:07
Силуанов предложил перестать считать Россию развивающимся государствомЭкономика, 16:02
Умеров об идее отдать территории: «Я бы сделал очень плохие вещи»Политика, 15:58
ЧМ по футболу среди медийных команд запланировали на 2025 год в ОАЭСпорт, 15:53
В Думе подтвердили обмен телами погибших с УкраинойПолитика, 15:48
Минобороны сообщило об отходе военных ВСУ у Любимовки Курской областиПолитика, 15:46
В Финляндии допустили переправку оружия с Украины местным преступникамПолитика, 15:40
В федерации фигурного катания заявили о диалоге с ISU по допуску россиянСпорт, 15:40
Здоровый сон: как легче засыпать и просыпаться
Интенсив РБК Pro поможет улучшить качество сна и восстановить режим
Подробнее
Кадры ракетной стрельбы фрегата «Адмирал флота Касатонов»Политика, 15:36
Россия и Украина провели обмен телами погибших военныхПолитика, 15:30
Лавров на сообщения о сроках создания ядерного оружия Украиной: «безумцы»Политика, 15:29
Лавров заявил, что Украина теряет после каждого предложения РоссииПолитика, 15:23
Власти Москвы рассказали о признаках неисправности счетчиков водыНедвижимость, 15:22
Chery представил прототип своего первого летающего автомобиляАвто, 15:21
Россия инвестирует в хостинг на базе майнинг-центров BitRiver в БРИКСКрипто, 15:16