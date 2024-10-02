Рублев рассказал о риске ампутации после US Open

Теннисист не назвал диагноз, но отметил, что такая проблема «обычно случается у детей» и требует срочной операции. По его словам, он мог провести месяц в постели, но смог быстро восстановиться

Андрей Рублев (Фото: Shi Tang / Getty Images)

Вторая ракетка России Андрей Рублев рассказал BetBoom Tennis, что за несколько дней до вылета в Китай ему пришлось перенести срочную операцию.

По словам Рублева, у него начались непредвиденные проблемы со здоровьем, которые «обычно случаются у детей».

«Понадобилась операция, если бы ее не сделали — это бы точно привело к ампутации. Повезло, что в первые три-четыре часа это выяснили, потому что после пяти-шести часов уже идет ампутация», — сказал теннисист, не уточнив, с чем именно возникла проблема.

Рублев отметил, что операция прошла лучше, чем ожидалось, и ему удалось быстро восстановиться, хотя врачи предупреждали, что ему может потребоваться месяц в постели.

Рублев занимает шестое место в рейтинге ATP, в этом сезоне он выиграл турнир в Гонконге и «Мастерс» в Мадриде.

На турнире в Пекине он дошел до четвертьфинала, где проиграл 96-й ракетке мира Бу Юньчаокэтэ из Китая.