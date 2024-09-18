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Донецкий «Шахтер» не сумел победить в матче Лиги чемпионов

Донецкий «Шахтер» стартовал с ничьей в матче Лиги чемпионов
Встреча в Болонье завершилась со счетом 0:0. В начале первого тайма Георгий Судаков не реализовал пенальти
Георгий Судаков
Георгий Судаков (Фото: IMAGO/www.imagephotoagency.it)

Донецкий «Шахтер» сыграл вничью с «Болоньей» в первом матче Лиги чемпионов. Встреча в Италии завершилась со счетом 0:0. В начале первого тайма полузащитник украинского клуба Георгий Судаков не реализовал пенальти, вратарь Лукаш Скорупски поймал мяч намертво из нижнего угла.

В другом матче игрового дня пражская «Спарта» разгромила австрийский «Ред Булл» — 3:0. Голы на свой счет записали Каан Кайринен, Виктор Олатунджи и Казим Лячи.

Сегодня проходит второй игровой день Лиги чемпионов. С этого сезона формат турнира изменился. Вместо 32 клубов в нем сыграют 36, при этом не будет традиционного разделения на восемь групп по четыре команды. Все 36 клубов будут выступать в одной группе по швейцарской системе, каждая команда проведет на первом этапе восемь матчей против разных соперников.

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