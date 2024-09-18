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ЦСКА и «Ростов» одержали победы в Кубке России

ЦСКА победил «Краснодар» и «Ростов» — «Оренбург» в Кубке России
ЦСКА обыграл «Краснодар» со счетом 2:0, в параллельном матче «Ростов» победил «Оренбург» со счетом 3:1
Фото: Телеграм-канал ПФК ЦСКА
Фото: Телеграм-канал ПФК ЦСКА

Московский ЦСКА взял реванш у «Краснодара» за поражение в первом туре группового этапа Кубка России, одержав победу на своем поле со счетом 2:0.

Голы забили Милан Гайич (32-я минута) и Матвей Кисляк (89-я).

ЦСКА идет на втором месте в группе С, уступая одно очко лидирующему «Краснодару». В следующем туре армейцы встретятся с «Пари НН», а кубанский клуб — с «Ахматом».

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Фото:телеграм-канал ФК «Зенит»

В параллельном матче четвертого тура «Ростов» обыграл «Оренбург» со счетом 3:1.

У команды Валерия Карпина голы на счету Егора Голенкова (35), Алексея Сутормина (62) и Роналдо (86). У гостей с пенальти отличился Джимми Марин (14).

«Ростов» занимает второе место в группе B, «Оренбург» с четырьмя поражениями — последний.

Следующим соперником команды Карпина будут «Химки», а «Оренбург» сыграет с лидером квартета «Локомотивом».

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