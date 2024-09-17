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Соболев сделал голевой пас и помог «Зениту» победить «Рубин» в Кубке

Соболев сделал голевой пас и помог «Зениту» обыграть «Рубин» в Кубке России
Встреча завершилась со счетом 2:0. Бывший форвард «Спартака» отметился первым голевым действием в составе нового клуба, ассистировав Густаво Мантуану в эпизоде с первым голом «Зенита»
Фото: телеграм-канал ФК «Зенит»
Фото: телеграм-канал ФК «Зенит»

Футболисты петербургского «Зенита» дома обыграли казанский «Рубин» со счетом 2:0 в матче четвертого тура группового этапа Кубка России.

Голы забили Густаво Мантуан (27-я минута) и Дмитрий Чистяков (58).

В эпизоде с первым голом Мантуану ассистировал Александр Соболев. Для бывшего форварда «Спартака» это было первое голевое действие в составе «Зенита», куда он перешел в конце августа. В игре с «Рубином» Соболев вышел в стартовом составе и был заменен в перерыве.

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Александр Соболев

В группе D также выступают тольяттинский «Акрон» и воронежский «Факел», которые проведут очный матч 18 сентября.

В турнирной таблице «Зенит» набрал десять очков и занимает первое место. Далее расположились «Рубин» (6), «Акрон» (5) и «Факел» (0).

В следующем туре «Зенит» 2 октября примет «Акрон», «Рубин» днем ранее дома сыграет с «Факелом».

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Иван Витченко Иван Витченко
Футбол Кубок России по футболу ФК Зенит ФК Рубин Казань
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