Соболев сделал голевой пас и помог «Зениту» победить «Рубин» в Кубке
Футболисты петербургского «Зенита» дома обыграли казанский «Рубин» со счетом 2:0 в матче четвертого тура группового этапа Кубка России.
Голы забили Густаво Мантуан (27-я минута) и Дмитрий Чистяков (58).
В эпизоде с первым голом Мантуану ассистировал Александр Соболев. Для бывшего форварда «Спартака» это было первое голевое действие в составе «Зенита», куда он перешел в конце августа. В игре с «Рубином» Соболев вышел в стартовом составе и был заменен в перерыве.
В группе D также выступают тольяттинский «Акрон» и воронежский «Факел», которые проведут очный матч 18 сентября.
В турнирной таблице «Зенит» набрал десять очков и занимает первое место. Далее расположились «Рубин» (6), «Акрон» (5) и «Факел» (0).
В следующем туре «Зенит» 2 октября примет «Акрон», «Рубин» днем ранее дома сыграет с «Факелом».
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