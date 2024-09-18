IJF объяснила дисквалификацию перекрестившегося на Олимпиаде дзюдоиста

Неманья Майдов ранее сообщил, что отстранен на пять месяцев. В IJF заявили, что дело не только в религиозном жесте, но и в нарушении других правил, по поводу которых серба заранее предупреждали

Неманья Майдов (Фото: Dan Mullan / Getty Images)

Серба Неманью Майдова дисквалифицировали по итогам Олимпиады за то, что он показал «явный религиозный жест» при выходе на поединок, отказался поклониться сопернику после схватки и снял дзюдоги (форму) на татами. Об этом говорится в заявлении Международной федерации дзюдо (IJF).

Таким образом, серб нарушил этический кодекс и спортивные правила IJF.

В федерации отметили, что серб дважды получал предупреждения за свое поведение в 2018 и 2022 годах и не оспаривал их, тогда же его проинформировали, что еще одно нарушение приведет к дисциплинарному разбирательству.

В IJF указали, что запрет на демонстрацию религиозных или других жестов связан с тем, что на татами действуют только правила дзюдо, одинаковые для всех.

Майдов ранее сообщил, что его отстранили на пять месяцев. Он, как вице-чемпион мира 2024 года, был одним из фаворитов Олимпиады в категории до 90 кг, но был дисквалифицирован в 1/8 финала.

Перед выходом на поединок серб перекрестился, а после схватки отказался пожать руку сопернику и критиковал судей.

Майдов — чемпион мира (2017 год) и Европы (2023).