IJF объяснила дисквалификацию перекрестившегося на Олимпиаде дзюдоиста
Серба Неманью Майдова дисквалифицировали по итогам Олимпиады за то, что он показал «явный религиозный жест» при выходе на поединок, отказался поклониться сопернику после схватки и снял дзюдоги (форму) на татами. Об этом говорится в заявлении Международной федерации дзюдо (IJF).
Таким образом, серб нарушил этический кодекс и спортивные правила IJF.
В федерации отметили, что серб дважды получал предупреждения за свое поведение в 2018 и 2022 годах и не оспаривал их, тогда же его проинформировали, что еще одно нарушение приведет к дисциплинарному разбирательству.
В IJF указали, что запрет на демонстрацию религиозных или других жестов связан с тем, что на татами действуют только правила дзюдо, одинаковые для всех.
Майдов ранее сообщил, что его отстранили на пять месяцев. Он, как вице-чемпион мира 2024 года, был одним из фаворитов Олимпиады в категории до 90 кг, но был дисквалифицирован в 1/8 финала.
Перед выходом на поединок серб перекрестился, а после схватки отказался пожать руку сопернику и критиковал судей.
Майдов — чемпион мира (2017 год) и Европы (2023).
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