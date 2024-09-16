Сербского дзюдоиста отстранили за крестное знамение на Олимпиаде

Неманья Майдов перекрестился перед схваткой 1/8 финала, но проиграл из-за трех предупреждений, после чего не пожал руку оппоненту и оскорбил судей. Он сообщил, что получил пять месяцев дисквалификации за религиозный жест

Неманья Майдов (Фото: Steph Chambers / Getty Images)

Чемпион мира 2017 года по дзюдо серб Неманья Майдов заявил, что международная федерация отстранила его на пять месяцев за крестное знамение перед схваткой на Олимпиаде в Париже. Об этом он написал в Instagram (принадлежит Meta Platforms, Тверской суд Москвы признал компанию экстремистской и запретил ее деятельность).

Майдов перекрестился перед выходом на татами. Ему засчитали поражение в схватке с соперником из Греции в 1/8 финала после трех нарушений правил. Серб не пожал руку сопернику, а потом раскритиковал судей в социальных сетях, назвав их «сатанинскими помойками».

«15 дней назад я получил решение о том, что Международная федерация дзюдо (IJF) отстранила меня на пять месяцев за нарушение их религиозных правил. Точнее, за то, что я перекрестился при выходе на поединок на Олимпийских играх», — написал Майдов.

Он отметил, что во время дисциплинарного разбирательства отказался извиняться за свой жест, но и не знал, какое наказание ему грозит.

Религиозные жесты запрещены на Олимпийских играх.

Майдов во время Олимпиады получил письмо от IJF по поводу крестного знамения. В письме говорилось о том, что ему дважды делали предупреждение по той же причине в 2018 и 2022 годах и он нарушил этический кодекс организации.

Под постом Майдова оставили лайки и комментарии известные сербские спортсмены, в том числе теннисист Новак Джокович и волейболист Александар Атанасиевич.

Майдов в 2024 году стал серебряным призером чемпионата мира в категории до 90 кг.