Сербского дзюдоиста отстранили за крестное знамение на Олимпиаде
Чемпион мира 2017 года по дзюдо серб Неманья Майдов заявил, что международная федерация отстранила его на пять месяцев за крестное знамение перед схваткой на Олимпиаде в Париже. Об этом он написал в Instagram (принадлежит Meta Platforms, Тверской суд Москвы признал компанию экстремистской и запретил ее деятельность).
Майдов перекрестился перед выходом на татами. Ему засчитали поражение в схватке с соперником из Греции в 1/8 финала после трех нарушений правил. Серб не пожал руку сопернику, а потом раскритиковал судей в социальных сетях, назвав их «сатанинскими помойками».
«15 дней назад я получил решение о том, что Международная федерация дзюдо (IJF) отстранила меня на пять месяцев за нарушение их религиозных правил. Точнее, за то, что я перекрестился при выходе на поединок на Олимпийских играх», — написал Майдов.
Он отметил, что во время дисциплинарного разбирательства отказался извиняться за свой жест, но и не знал, какое наказание ему грозит.
Религиозные жесты запрещены на Олимпийских играх.
Майдов во время Олимпиады получил письмо от IJF по поводу крестного знамения. В письме говорилось о том, что ему дважды делали предупреждение по той же причине в 2018 и 2022 годах и он нарушил этический кодекс организации.
Под постом Майдова оставили лайки и комментарии известные сербские спортсмены, в том числе теннисист Новак Джокович и волейболист Александар Атанасиевич.
Майдов в 2024 году стал серебряным призером чемпионата мира в категории до 90 кг.
В Красноярске завели дело о миллиардном хищении у Минобороны
Токаев заявил Шольцу, что в военном отношении Россия непобедима
Владимир Путин увеличил штатную численность Вооруженных сил
Что известно о подозреваемом в попытке покушения на Дональда Трампа
В Подмосковье на продажу выставлен дом-слон
Цены на кофе взлетели до максимума за 13 лет
Toyota поставила мировой рекорд по экономии топлива
ЦБ предложил субсидировать выход компаний на рынок капитала
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов